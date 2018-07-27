"الوزراء" ينفي تخفيض سن معاش لـ50 عامًا

27 يوليه 2018 - 12:43 م

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إن ما نشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن تخفيض الحكومة سن المعاش لموظفي الدولة إلى 50 سنة .

وأضاف المركز في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم ، أنه قام بالتواصل مع الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلا ، مؤكدا أنه لم يصدر أي قرارات أو حتى تصريحات تتعلق بهذا الأمر على الإطلاق.

وشدد المركز على أن الحكومة حريصة على الحفاظ على حقوق جميع العاملين بالدولة، جنبا إلى جنب مع تطوير ورفع كفاءتهم بما ينعكس في النهاية بالإيجاب على أداء الجهاز الإداري للدولة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها دون المساس بحقوقهم، مؤكدا على أن ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة وتستهدف إثارة موظفي الدولة دون مبرر.

وأوضح رئيس الجهاز أن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، قد منح في مادته رقم 70، للموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة الحق في الخروج على المعاش المبكر- بشكل اختياري دون إجبار وذلك بعد تجاوزه سن الخمسين مع عدم الانتقاص من مستحقاتهم المالية وإعطائهم امتيازات تأمينية.