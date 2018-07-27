برلماني يطالب بتطبيق القوانين الدولية على الكلاب الضالة

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الكلاب الضالة

القناة الأولي

القواانين الدولية


طالب  النائب ممدوح الحسينى، عضو مجلس النواب، بتطبيق القوانين الدولية علي الكلاب الضالة، قائلاً: "إنه يجب علينا احترام القوانين المطبقة في العالم كله في مسألة الكلاب الضالة، ولا بد أن نطبق القوانين الدولية بحذافيرها".

وأضاف "الحسيني"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن هناك لجانًا تنزل الشوارع وتقتل الحيوانات بدون التفرقة بين الكلب المسعور وغير المسعور.
وتابع عضو مجلس النواب، أنه على الجمعيات العاملة في الرفق بالحيوان التنسيق بينهم، للتحرك في علاج هذه المشكلة، مؤكدًا أننا في مصر لم نتوصل إلى طريقة تتماشى مع المعايير العالمية لعلاج هذه الظاهرة والوقاية منها.
من جانبه، رد الدكتور حامد عبدالدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة قائلا: "دي مش مشكلة وزارة الزراعة، دي مشكلة وزارات كتير".

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