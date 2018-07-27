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"عبد الغفار": القضاء على قوائم الانتظار بالمستشفيات في 6 أشهر

الحياة السياسية

الدكتور خالد عبد الغفار
عبد الغفار

وكالات : حنان حمدتو

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وزارة التعليم العالي

مرضى

خالد عبد الغفار

المستشفيات الجامعية

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى على انه سيتم  القضاء على  قوائم الإنتظار فى المستشفيات الجامعية خلال 6 شهور، مشيرًا إلى أن ذلك للتفاعل فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالقضاء على قوائم الانتظار للحالات الحرجة .

وأضاف عبد الغفار، خلال تصريحات لبرنامج "صباح ON " المذاع عبر قناة ON live ، أن جامعة عين شمس بها 13 مستشفى تخصصى، وعقب تكليفات الرئيس السيسى الذى وجه بالقضاء على قوائم الانتظار، وتوقيع تعاون مع وزارة الصحة، فتم إجراء ما يقرب من 8 حالات مخ وأعصاب، و7 حالات قسطرة قلب، وحالة زرع كلى، وعلاج ثقب بقلب طفل، خلال 4 أيام فقط، مستكملا: “خطتنا ستقضى على قوائم الانتظار والحالات التى ستدخل عليها تباعا”.

وأوضح وزير التعليم العالى، أن المستشفيات الجامعية بها ما يقرب من 32 ألف سرير، موزعين على 110 مستشفى على مستوى محافظات الجمهورية، يعمل بها أطباء وأعضاء هيئة تدريس مؤهلين بشكل كبير جدا، لخدمة 17 مليون مريض، وإجراء 200 ألف حالة جراحة دقيقة سنويا.


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