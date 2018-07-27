بالفيدو.. رجل يستخرج دجاجتين من ثعبان

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متابعات - أمينة عبد العال
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرجل استطاع استخراج دجاجتين من ثعبان.
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