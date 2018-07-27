مرصد الإفتاء : المساجد الليبيبة اماكن لاستقطاب الشباب الى داعش

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وكالات : حنان حمدتو

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ليبيا

مساجد

دار الإفتاء المصرية

مرصد الفتاوى التكفيرية

كشف مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة بدار الإفتاء المصرية ، عن  إن مساجد ليبيا تحولت لرهينة لدى تنظيم داعش لتتحول إلى أهم مورد لتجنيد المنتمين للتنظيم في ليبيا.

جاء ذلك في تقرير جديد صادر عن المرصد، اليوم ، أوضح كيف استغل “داعش” المساجد ووظفها في عملية التجنيد، في مسعى منه للحصول على مزيد من المنتمين له خاصة داخل المدن الليبية التي خضعت لسيطرته، من أجل التمدد والتوسع بعد الخسائر التي تلقاها في سوريا والعراق.

وأوضح التقرير أنه منذ عمت الفوضى ليبيا واستحكمت سيطرة الجماعات المتطرفة على مناطق عدة هناك، شهدت الكثير من المساجد عدة تغيرات سببها السيطرة التي خضعت لها من قبل هذه الجماعات، ومن ذلك السيطرة على عقول الشباب عبر الخطب والدروس التي تقدم في المساجد، مبينا أن قيام العوام بالخلط ما بين العامل والإمام الهاوي والإمام الكفء كان من أسباب تمدد أفكار تنظيم “داعش” عبر المساجد.

وأشار إلى أن التنظيم عندما دخل إلى ليبيا عمل على التسهيلات التي قدمها له مناصروه للاستعانة بهم في عملية تجنيد الشباب عبر المساجد خاصة في مدينة درنة، المعقل التاريخي لكافة الجماعات المتطرفة،وكانت تعتمد عليهم ليس فقط لتجنيد الشباب بهدف التمدد في ليبيا بل لإرسالهم إلى سوريا أيضا.


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