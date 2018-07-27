الذهب يتراجع 4 جنيهات في الأسواق

محمد الخرو
يقدم موقع "المصريون" خدمة لقرائه الكرام لرصد أسعار الذهب بالأسواق.
وارتفعت أسعار الذهب اليوم في الأسواق، حيث بلغ سعر عيار 21 نحو 613 جنيهًا في السوق المحلية.
ونستعرض فيما يلي أسعار بيع أعيرة الذهب:
وأصبحت أسعار الذهب كالتالى:
عيار 18 : 540 جنيهًا
عيار 21 : 613 جنيهًا
عيار 24 : 721 جنيهًا
الجنيه الذهب : 5084 جنيهًا
السعر العالمي : 1219 دولارًا
أسعار الذهب في مصر شهدت اضطرابات كثيرة على مدار الشهر الماضي وذلك بالتزامن مع ارتفاع غير مسبوق فيها نتيجة تحرك سعر أوقية الذهب بشكل كبير مع زيادة حدة التوترات التجارية بين أمريكا والصين.
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