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5 أسباب تمنع الإخوان من الاعتراف بأخطائهم

الحياة السياسية

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الإخوان

القران

عمرو عبدالمنعم

أكد الدكتور عمرو عبدالمنعم، الباحث فى شئون الحركات المتطرفة، أن المشكلة عند جماعة الإخوان أنهم يعتبرون أنفسهم هم فقط على وجه الأرض من يطبقون القرآن والسنة وشرع الله، وهذا من باب الاستعلاء وهو ما جعل فكرة الاعتراف بالأخطاء أو المراجعة الذاتية غير موجودة على الإطلاق فى منهجهم ولا يوجد أى منهج بشرى لا يقع فى أخطاء أثناء تطبيقه.

وأضاف "عبدالمنعم"، فى تصريح لـ"المصريون": "الإخوان يطلقون أحداث العنف باليمين وينكرونها بالشمال، مما جعلهم فى أحط المواقف السياسية داخل الوطن وخارجه وجعل من قياداتهم سكانًا للسجون وهاربين إلى الخارج".

وأوضح أنهم لا يريدون أن يعترفوا بأن الجماعة اعتراها الجانب البشرى لأنهم يعتبرونها جماعة ربانية، ولو هى كذلك لا نستطيع أن نقول إنها فى محن دائمة وصلت إلى المائة عام.

وأكد الباحث فى شئون الحركات المتطرفة، أن ما يقومون به فى الوقت الراهن هو إنكار للواقع ويعيشون فى دور المظلومية والمغلوبين على أمرهم فهم يعانون من خلل فى الفهم ولا يرون إلا ذاتهم فقط، لذا ينظر إليهم المجتمع داخليًا وخارجيًا بطريقة مختلفة عن السابقة.

وتابع: "شرعية مرسى انتهت رسميًا بعد الأربع سنوات، التى انتهى فيها دستوريًا حكم مرسى حتى وإن تم القبض عليه بعدها أو قبلها لكن هم يتعاملون على أنها شرعية مطلقة فمن أين تستمد الجماعة شرعية مرسى بعد انتهاء مدة رئاسته بشكل دستوري، لكن هم لا يريدون أن يعترفوا بشرعية جديدة على الرغم من الحقيقة تقول إن شرعيتهم توقفت مع طلقات الرصاص فى رابعة العدوية".

ولفت "عبدالمنعم"، إلى أن رفض الجماعة الاعتراف بأخطائها، يصب فى مصلحة الكثير والكثير داخليًا وخارجيًا وأبرزهم الغرب وكل عدو للأمة وداعش والإرهاب والعنف والتطرف وكل من يريد أن ينال من هذا الوطن.

واستكمل: "قيادات الجماعة منهم من فى السجون ومن هم موجودون فى الداخل ويختبئون وراء الساتر، عليهم الخروج والاعتراف بكل أخطاء وجدوها بين صفوف الجماعة حتى ينقذوا الشباب وعليهم أن يقدموا كشف حساب للمجتمع وأن يمارسوا عملية نقد ذاتي".



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