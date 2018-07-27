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نبوءة النفيسي قبل 15 عامًا عن تفكيك الإسلاميين

الحياة السياسية

نبوءة النفيسي قبل 15 عاما عن تفكيك الإسلاميين
نبوءة النفيسي قبل 15 عاما عن تفكيك الإسلاميين

عبد القادر وحيد

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الخليج

الأمريكان

تفكيك

عبد الله النفيسي

الحالة الإسلامية

أعاد الإعلامي أحمد منصور، مقطع فيديو من حوار أجراه مع الكاتب والمفكر الإسلامي د. عبد الله النفيسي؛ يكشف حقيقة ما يحدث للحالة الإسلامية في الدول العربية.

وأضاف في تدوينة له علي حسابه بتويتر هذه القراءة للأحداث التى نعيشها اليوم قدمها الدكتور عبدالله النفيسى قبل  أكثر من 15 عاما فى حواره معى فى برنامجى التليفزيونى "بلاحدود "وها هى تتحقق اليوم .

وأكد النفيسي من خلال مقطع الفيديو الذي تم نشره منذ 15 عامًا أن الأمريكيين قادمون إلي المنطقة ، وسوف يمكثون فيها ، لافتا إلي أن مكوثهم يعني تصعيد الإسرائيليين ، وتفكيك الحالة الإسلامية.

وأضاف أن الحالة الإسلامية هي العائق الوحيد للأمريكان ، لذلك فهناك استراتيجية أمريكية بضرورة تفكيك هذه الحالة ، تحت أي مسمي.

وأكد في حواره أنه يتوقع خلال الأعوام القادمة سوف تضيق الحالة علي كافة الإسلاميين بشتي مسمياتهم وراياتهم في إقليم الخليج والجزيرة العربية.

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