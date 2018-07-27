معسكر تعايش لعناصر الكشافة بقيادة لواء الوحدات الخاصة البحرية

27 يوليه 2018 - 02:23 م

نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بالتعاون مع الاتحاد العام للكشافة والمرشدات المصرى معسكراً للإعاشة الخارجية لطلبة الكشافة من مختلف محافظات الجمهورية بقيادة لواء الوحدات الخاصة البحرية بالإسكندرية، وذلك في إطار حرص القوات المسلحة على تنمية الوعى القومى للأجيال القادمة.

بدأت فعاليات المعسكر باستقبال الطلاب والاستماع لمحاضرة عن نشأة وتطور لواء الوحدات الخاصة البحرية وأهم المعارك التي اشترك فيها اللواء، كما تفقد الطلبة بعض الأنشطة التدريبية المختلفة التى ينفذها أبطال الوحدات الخاصة البحرية والتى تضمنت طوابير اللياقة البدنية ، مهارات الضفادع البشرية ، تمارين الدفاع عن النفس، ميدان الجبال ، اقتحام المنشآت، لنشات الإبحار السريعة.

وأعرب الطلاب خلال مدة المعسكر، عن سعادتهم البالغة وشعورهم بالفخر بقواتهم المسلحة والوحدات الخاصة البحرية وما تمتلكه من قدرات قتالية عالية تمكنها من الدفاع عن أمن مصر القومى .

وفى ختام المعسكر أعرب الطلاب عن رغبتهم فى تحقيق الحلم وشرف الانتماء لصفوف القوات المسلحة المصرية فى المستقبل.



