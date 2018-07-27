هنيدي: كوميديا الوطن العربي بخير

27 يوليه 2018 - 02:43 م

قال الفنان الكوميدي، محمد هنيدي، إنّ الكوميديا في الوطن العربي بخير والعالم بحاجة إلى جرعات عالية من هذا اللون الفني، والكوميديا مستمرة في مصر لكنّها تختلف مع اختلاف الواقع .

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفى، شارك فيه هنيدي على هامش حضوره ضيف شرف، وتكريمه في فعاليات الدورة الـ11 لمهرجان وهران للفيلم العربي غربي الجزائر .

وأضاف هنيدى أنّ الكوميديا بخير في الوطن العربي، والضحك موجود فعلا، لكنه مختلف فقط على صعيد المواضيع المعالجة في السينما والدراما ، لافتا إلى أنّ الكوميديا تتماشى والأنواع الأخرى في السينما، كأفلام الأكشن رغم أنّ الأخير حالة عامة، بينما الكوميديا حالة خاصة ، لذلك نحتاج إلى الكوميديا، ولابد من الدفاع عنها والمحافظة عليها .

وأعرب الفنان الكوميدى ، عن سعادته بمشاركته في مهرجان “وهران”، وزيارة الجزائر وتسجيل حضوره في هذا الحدث السينمائي العربي، كما عبر عن ندمه لتأخر زيارته إلى الجزائر؛ آملا في أن تتكرر في المستقبل.