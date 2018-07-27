هنيدي: كوميديا الوطن العربي بخير

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وكالات : حنان حمدتو

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الجزائر

السينما

محمد هنيدي

مهرجان وهران

قال الفنان الكوميدي، محمد هنيدي، إنّ الكوميديا في الوطن العربي بخير والعالم بحاجة إلى جرعات عالية  من هذا اللون الفني، والكوميديا مستمرة  في مصر لكنّها تختلف مع اختلاف الواقع .

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفى، شارك فيه هنيدي على هامش حضوره ضيف شرف، وتكريمه في فعاليات الدورة الـ11 لمهرجان وهران للفيلم العربي غربي الجزائر .

وأضاف هنيدى أنّ الكوميديا بخير في الوطن العربي، والضحك موجود فعلا، لكنه مختلف فقط على صعيد المواضيع المعالجة في السينما والدراما ، لافتا إلى أنّ الكوميديا تتماشى والأنواع الأخرى في السينما، كأفلام الأكشن رغم أنّ الأخير حالة عامة، بينما الكوميديا حالة خاصة ، لذلك نحتاج إلى الكوميديا، ولابد من الدفاع عنها والمحافظة عليها .

وأعرب الفنان الكوميدى ، عن سعادته بمشاركته في مهرجان “وهران”، وزيارة الجزائر وتسجيل حضوره في هذا الحدث السينمائي العربي، كما عبر عن ندمه لتأخر زيارته إلى الجزائر؛ آملا في أن تتكرر في المستقبل.


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