أقدام "صلاح" كهربائية وسيحصد هذا اللقب

27 يوليه 2018 - 02:54 م

أشاد اللاعب دينيسى سوندرز، مهاجم ليفربول الإنجليزى السابق، بمهارات اللاعب المصري محمد صلاح نجم الفريق حاليًا، لافتًا إلى أنه قادر علي التتويج بالحذاء الذهبي الذي يمنح لهداف الدوري الإنجليزي "البريميرليج" في الموسم الجديد ليكون التتويج الثاني علي التوالي.

وأوضح دينيسى سوندرز، في تصريحات لصحيفة "ديلى ستار" الإنجليزية، "أن هناك العديد من اللاعبين قدموا مستويات رائعة لمدة موسم واحد في مسابقة الدوري الإنجليزي ولكن سرعان ما اختفوا فى الموسم التالي، لا أتوقع أن يكون محمد صلاح مثل هؤلاء اللاعبين، فهو يتطور للأفضل كل موسم، وانظروا إلى عدد الأهداف التي يسجلها على مدار مشواره فى مختلف الأندية الأوروبية".

وأضاف مهاجم ليفربول السابق، "محمد صلاح كان أعجوبة الدورى الإنجليزى الموسم الماضى، وأتوقع استمرار تألقه مع ليفربول فى الموسم المقبل وفوزه بلقب الهداف للمرة الثانية على التوالى، فى الموسم الجديد سيحظى بمزيد من المساعدة من جانب زملائه لتسجيل الأهداف مقارنة بالموسم الماضى، خاصة بعد التعاقد مع الثنائى نابى كيتا وفابينيو".

وتابع: "محمد صلاح يمكنه التسجيل بكلتا قدميه، كما يجيد تسجيل الأهداف بمختلف أنواعها فى ظل أقدامه الكهربائية التى يمتلكها".

جدير بالذكر أن محمد صلاح سجل 44 هدفاً فى موسمه الأول مع ليفربول بجميع المسابقات الإنجليزية والأوروبية منها 32 هدفاً فى الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".



