  • الجمعة 27 يوليه 2018
  • بتوقيت مصر10:40 م
بحث متقدم
تكتل 25- 30

بالأسماء.. 6 نواب مهددون بإسقاط العضوية عنهم

السيسي وعبد الناصر

أبو بكر: «السيسي» أفضل من «عبد الناصر» من جميع الوجوه ‎

هياتم: أحد رجال "مبارك" طلب إقامة علاقة معي

تعرف على سر رفض «هياتم» كتابة مذكراتها

البدو والجيش

لهذا السبب انقلب البدو على «داعش» وساعدوا الجيش في سيناء

الدولار

الدولار يرتفع لأعلى مستوى في 5 أيام

صلاح

شاهد كيف غير «صلاح» نظرة الإنجليز عن الإسلام

عقارات

حظر توصيل المرافق للعقارات المتخلفة عن سداد الضريبة

السيسي

3000 شخص و600 ألف سؤال يواجه السيسي بجامعة القاهرة غدًا

مسيرة العودة الكبرى

استشهاد فلسطينيين وإصابة 246 برصاص الاحتلال في غزة

قناة بيراميدز

بالفيديو.. مفاجآت في أسماء المحللين لقناة «بيراميدز»

مهاجم ليفربول السابق:

أقدام "صلاح" كهربائية وسيحصد هذا اللقب

الرياضة

محمد صلاح
محمد صلاح

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

أهم 10 نصائح في كتاب "فن اللامبالاة" الذي قرأه صلاح

#

صلاح حطم الأرقام القياسية فى عقده الجديد مع ليفربول

#

فنان شهير يشتم ناشري صورته بمعسكر المنتخب بالأم

#

سر النبوءة الغامضة التي تنبأ بها زميل "صلاح" وتحققت

منتخب مصر

ليفربول

الحذاء الذهبي

دينيسي سوندرز

أشاد اللاعب دينيسى سوندرز، مهاجم ليفربول الإنجليزى السابق، بمهارات اللاعب المصري محمد صلاح نجم الفريق حاليًا، لافتًا إلى أنه قادر علي التتويج بالحذاء الذهبي الذي يمنح لهداف الدوري الإنجليزي "البريميرليج" في الموسم الجديد ليكون التتويج الثاني علي التوالي.

وأوضح دينيسى سوندرز، في تصريحات لصحيفة "ديلى ستار" الإنجليزية، "أن هناك العديد من اللاعبين قدموا مستويات رائعة لمدة موسم واحد في مسابقة الدوري الإنجليزي ولكن سرعان ما اختفوا فى الموسم التالي، لا أتوقع أن يكون محمد صلاح مثل هؤلاء اللاعبين، فهو يتطور للأفضل كل موسم، وانظروا إلى عدد الأهداف التي يسجلها على مدار مشواره فى مختلف الأندية الأوروبية".

وأضاف مهاجم ليفربول السابق، "محمد صلاح كان أعجوبة الدورى الإنجليزى الموسم الماضى، وأتوقع استمرار تألقه مع ليفربول فى الموسم المقبل وفوزه بلقب الهداف للمرة الثانية على التوالى، فى الموسم الجديد سيحظى بمزيد من المساعدة من جانب زملائه لتسجيل الأهداف مقارنة بالموسم الماضى، خاصة بعد التعاقد مع الثنائى نابى كيتا وفابينيو".

وتابع: "محمد صلاح يمكنه التسجيل بكلتا قدميه، كما يجيد تسجيل الأهداف بمختلف أنواعها فى ظل أقدامه الكهربائية التى يمتلكها".

جدير بالذكر أن محمد صلاح سجل 44 هدفاً فى موسمه الأول مع ليفربول بجميع المسابقات الإنجليزية والأوروبية منها 32 هدفاً فى الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الوثنية السياسية تقتل الأمل في مستقبل أفضل

جمال سلطان

عبد الناصر.. من يفسر لنا هذه الظاهرة؟!

محمود سلطان

مقاييس تقييم عبدالناصر وثورته

فراج إسماعيل

قسمتى.. ونصيبى!

د. حسام عقل

امرأة التلفزيون!

أ. د. حلمي محمد القاعود

الحقبة الزاهية فى بلادي (1- 2)

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. لخسوف القمر الدامي الأطول في القرن الـ21
» «كارتيرون» يكشف تفاصيل اللحظات الحزينة قبل مواجهة تاونشيب
» «العفو الدولية» تطالب إيران بوقف تخريب مقابر «الأحواز»
» شاب يذبح شخصًا بعد أن شاهده في احضان والدته
» حارس تشيلسي يقترب من الانتقال للريال
» "سعاد الخولي.. بديع.. البلتاجي.. ومحاكمة داعشي" أبرز قضايا غداً
» انخفاض أسعار الذهب 3 جنيهات وعيار 21 يسجل هذا الرقم
» بالفيديو.. مفاجآت في أسماء المحللين لقناة «بيراميدز»
» «هياتم» كانت تعتكف 14 ساعة يوميًا بالمسجد النبوي
» وفاة الفنان محمد شرف
» بالصور.. وصول ليفربول إلى «ميتشيجان» لمواجهة مانشستر

استطلاع رأي

هل تتوقع فوز مصر باستضافة كأس العالم 2030؟

  • فجر

    03:38 ص

  • فجر

    03:38

  • شروق

    05:13

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    18:59

  • عشاء

    20:29

من الى
منى مينا
قيادات الإخوان
مظاهرات 30 يونيو (أرشيفية)
التجربة البرازيلية
الكونجرس الأمريكى