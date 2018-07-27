الوثنية السياسية تقتل الأمل في مستقبل أفضل

27 يوليه 2018 - 03:43 م

في الجدل المتصل بتجربة الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر وانقلاب يوليو 52 ، أو الشيخ حسن البنا وجماعة الإخوان المسلمين ، تتحول الشخصيات التاريخية هنا أو هناك إلى أوثان سياسية لا تقبل المساس ، ولا تقبل النقد أو المحاكمة التاريخية ، هم أنبياء مكرمون ، قدموا للبشرية إنجازات عظيمة ، وحققوا لبلادهم أو دينهم نقلات تاريخية لم تكن لتتحقق إلا بوجودهم وبدورهم ، ونقلوا شعوبهم إلى آفاق المجد والعظمة ، وعندما يحاط بأحدهم في نقاط لا تحتمل الجدل يقول لك ببساطة ، لهم ما لهم وعليهم ما عليهم ، وبذلك تطوى الصفحات ، ولا يصح أن تفتح مرة ثانية ، وهم أموات ، وللموت حرمة ، إلى آخر منظومة التحصين المعروفة في الثقافة العربية الجديدة .



ومشكلة هذه الوثنية السياسية الأسوأ ، أنها تعطل إمكانيات التغيير وصناعة أفكار حقيقية وجادة وجديدة ومستنيرة تصنع مستقبلا أفضل لبلادنا ، لأن النموذج الأفضل يبقى هو ما صنعه هؤلاء "الأصنام" السياسية والدينية ، ولكن مع بعض التعديل والتطوير أو الترقيع !! ، ومشكلة هذه الوثنية السياسية والدينية في عاطفيتها الشديدة والآسرة ، بما يجعل الحوار حولها صعبا للغاية ، إنها أشبه بنوادي كرة القدم ، يظل الرجل عاقلا وحكيما ، وربما مفكرا مرموقا أو أكاديميا عريقا أو عالما رفيعا ، حتى يصل الكلام عند ناديه أو فريقه الذي يشجعه ، تجد عرقه ينتفخ بل يتفجر غضبا إذا مسست فريقه بسوء ، وإذا وقع خلال حول مباراة جرت ، فمن العبث أن تحاول إقناعه بعكس ما يعتقده في حقوق ناديه في المباراة والظلم الذي أوقعه الحكام عليه ، وهي غالبا أمور لا يراها إلا هو ومن هو على نفس عشقه لناديه ، وهكذا ترى الأمر نسخة طبق الأصل عندما نصل إلى المساس بالأوثان السياسية أو الدينية .

لقد أخطأ الشيخ حسن البنا وأخطأ المستشار حسن الهضيبي وأخطأ الأستاذ سيد قطب وأخطأ الأستاذ مصطفى مشهور وأخطأ الدكتور محمد مرسي ، وهي أخطاء تاريخية ، وليست من الأخطاء البشرية العابرة والصغيرة ومحدودة الأثر ، هي أخطاء غيرت مجرى التاريخ كله في الوطن والحياة السياسية والدينية والاجتماعية ، ولكن من العبث أن تحاول إقناع مؤيدي جماعة الإخوان بذلك ، فدائما هناك المؤامرة الخارجية ، ودائما هناك المظلومية ، ودائما هناك المتربصون بالدعوة ، ودائما هناك الحديث عن الضحايا والتضحيات ، وعيب أن تتحدث دون مراعاة مشاعرهم أو مشاعر ذويهم ، وبالتالي فعليك بالصمت ، وإلا فأنت شريك في المؤامرة والعمالة وشريك في العون على ظلم المضطهدين وأنت من المتساقطين على طريق الدعوة ، هذا فضلا عن الاتهامات الأخرى التي تصل إلى حد البذاءة .

ولقد أخطأ عبد الناصر أيضا ، أخطاء تاريخية ، أضاعت على مصر أجيالا من أخصب وأنبل ناسها وأكثرهم حماسة ورغبة في العمل والنهوض ، ومقدرات وثروات ، وبنية اقتصادية وسياسية وثقافية رائعة بمعايير زمنها ، ضاعت كلها في الهدر ، في المغامرات السياسية والعسكرية ، وفي توظيف السلاح والقرارات والقوانين لحسم صراعات سلطة بينه وبين رجاله الخاسر الوحيد فيها هو الشعب ، وفي صناعة جمهورية الخوف والرعب والأجهزة الاستخباراتية المروعة ، وفي تأميم الحياة العامة وإلغاء الأحزاب ومصادرة المجتمع المدني بكامله والسيطرة على الصحف والإعلام بكاملها ، والهيمنة على المؤسسة الدينية بكل أذرعها ، وتصدير المنافقين والمصفقين عديمي الكفاءة وعسكرة الحياة المدنية والعدوان الفج على القضاء واستقلاله وتزوير الانتخابات وإرادة الشعب بفجاجة ، فانتهت تجربته بأن أورثت مصر الفقر والخراب والهزيمة وتدمير جيشها تماما وخسارة أرضها وتركها دولة مهترئة في بنيتها الأساسية ومؤسساتها التعليمية والصحية والبيئية والتكنولوجية وفي مختلف القطاعات ، فإذا تحدثت بنقد هذا الميراث المروع كله ، غضب أنصاره ، وفي أفضل الأحوال يقولون لك ، كانت له انجازات عظيمة وله أخطاء ، له ما له وعليه وما عليه ، وأغلق الصفحة .