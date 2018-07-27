طوارئ في أمن الجيزة لتأمين مؤتمر الرئيس غدًا

27 يوليه 2018 - 04:25 م

أعلنت مديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء عصام سعد، مساعد وزير الداخلية للقطاع في بيان لها اليوم الجمعة، عن رفع حالة الطوارئ استعدادًا لتأمين المؤتمر الوطني السادس للشباب، الذي ينعقد، غدًا، بجامعة القاهرة، لمدة يومين، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقد تحول ديوان المديرية إلى خلية نحل مع منع الإجازات للضباط (مباحث - نظام) خاصة بقطاع غرب الجيزة -الذي تقع فيه الجامعة جغرافيا- مع استدعاء بعض رجال المباحث من الإجازات، والمصايف ومنع الراحات بمختلف القطاعات، ورفع حالة التأهب القصوى.

وعقد اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء ومفتشي القطاعات بحضور عدد من رؤساء المباحث، استعرض خلاله خطة التأمين بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، والتي تتركز على انتشار رجال المباحث داخل وخارج الجامعة، خاصة عناصر الشرطة السرية.

وتمكنت الاجهزة الامنية من فرض السيطرة على الجامعة من أبوابها الستة، خاصة المطلة على محطة مترو الجامعة ومنطقة بين السرايات والمدينة الجامعية التي شهدت إجراءات مشددة ووجودا ملحوظا لرجال الشرطة منذ ليلة أمس.

ونجحت الأجهزة الامنية من شن حملات تفتيشية خلال الساعات الماضية؛ لضبط الهاربين من الأحكام القضائية، وحائزي الأسلحة النارية غير المرخصة، وفحص أنشطة العناصر الإجرامية، ومراجعة أوراق المتهمين المفرج عنهم حديثا "تحت المراقبة"، وسط انتشار الأكمنة الثابتة والمتحركة.

وشهد محيط الباب الرئيسي للجامعة، صباح الجمعة، وجودا مكثفا من عناصر الشرطة مدعومين بسيارات التدخل السريع، تزامنا مع وضع مسؤولي المحافظة برئاسة اللواء كمال الدالي اللمسات الأخيرة من أعمال التشجير والنظافة.

وأشرف اللواء طارق حجاج، مدير مرور الجيزة، على خطة الانتشار المروري بميدان النهضة وشارع الجامعة، ووضع الحواجز على الجانبين لمنع حالات الانتظار الخاطئ بمحيط الجامعة، وحرص "حجاج" صباح اليوم الجمعة على تفقد خطة الانتشار، ووجود الأوناش والمساعدات الفنية للتدخل في الحالات الطارئة.