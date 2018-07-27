مصرع مزارع ونجله صعقهما تيار كهربائي بالمنيا

27 يوليه 2018 - 04:44 م

لقي مزارع ونجله مصرعهما بقرية الأشمونين التابعة لمركز ملوي متأثرين بصعق تيار كهربائي داخل منزلهما وتم نقلهما إلى مستشفى ملوي العام جثتين هامدتين.

كان اللواء ممدوح عبد المنصف حبيب مدير أمن المنيا قد تلقى إخطارا من المقدم أحمد عبد الهادي نائب مأمور مركز ملوي بتلقيه بلاغا من الدكتور إسحاق إبراهيم فارس نائب مدير مستشفى ملوي العام بوصول فتحي إبراهيم على إبراهيم 68 سنة مزارع ونجله محمود 34 مزارع جثتين هامدتين.

توصلت تحريات المباحث بإشراف العميد منتصر عويضة مدير مباحث المديرية والمقدم علاء جلال رئيس المباحث أن الأب المتوفى كان يمشى على أرضية المنزل التي كانت مبتلة بالمياه وبها ماس كهربائي لوجود سلك كهربائي به جزء مكشوف فصعقة التيار الكهربائي وسقط على الأرض فهرول إليه نجله مسرعا في محاولة منه لإنقاذه إلا أنه صعقه أيضا التيار الكهربائي هو الآخر ليلقيا الاثنان مصرعهما في الحال.

وبمعاينة مفتش الصحة للجثتين استبعد الشبه الجنائية وصرحت نيابة مركز ملوي تحت إشراف المستشار أحمد الفولى المحامى العام لنيابات جنوب بدفن الجثتين وتسليمهما لذويهم.