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بالفيديو.. مفاجآت في أسماء المحللين لقناة «بيراميدز»

بالفيديو.. مفاجآت في أسماء المحللين لقناة «بيراميدز»

الرياضة

قناة بيراميدز
قناة بيراميدز

أمير سعد

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المصريون

قناة

بيراميدز

تستعد قناة نادي بيراميدز سبورت المصري، للظهور بشكل مميز، مع بداية مسابقة الدوري المصري 2019/2018، المقرر انطلاقه يوم 31 يوليو الجاري.

وظهر في الإعلان الرسمي للقناة نخبة من نجوم الإعلام الرياضي في مصر والعالم العربي، على رأسهم مدحت شلبي، وبلال علام، وخالد الغندور، وأبو المعاطي زكي، وأحمد الشريف.

واستعانت القناة بعدد من المحللين مثل إبراهيم سعيد، ورضا عبدالعال، وأحمد عفيفي، وحسن المستكاوي، وأشرف قاسم، وعلي ماهر، وأحمد حسام ميدو، وخالد بيومي، وإبراهيم حسن.

كما ظهر في الفيديو الثلاثي حسام البدري وأحمد حسن وهادي خشبة، مسؤولي نادي بيراميدز الناشئ حديثًا في الدوري المصري.

وتعد تلك القناة هي الثانية التابعة لناد مصر بعد الأهلي.

وكان تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، ومالك نادي بيراميدز، اختار إيهاب جلال رئيس قناة النهار رياضة سابقا، ليرأس القناة الوليدة.




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