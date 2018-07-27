جامعة المنيا تكرم 7 عمداء وتكافئ أعضاء هيئة التدريس والعاملين

27 يوليه 2018 - 05:04 م

قال الدكتور جمال الدين على أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، "إننى منذ أن توليت قيادة الجامعة وخلال الأربع سنوات الماضية لم أبخل بشيء ولم أدخر جهدًا أو أتخاذل يومًا أو أتهرب من عمل أوكل إلى يكون فيه مصلحة للجامعة ومنتسبيها، ووضعت نصب أعينى مصلحة الجامعة ومصرنا الحبيبة سعياً لأضع الجامعة فى مصاف الجامعات المصرية والعالمية وفى المكانة التى تستحق أن تكون بها، ولقد بنيت أساسًا سليمًا يبنى عليه الآخرون، ولذلك أشعر براحة فى الضمير وهدوء فى النفس".

جاء ذلك خلال انعقاد مجلس جامعة المنيا برئاسة الدكتور جمال الدين على أبو المجد، وبحضور الدكتور محمد جلال حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مصطفى عبد النبى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أبو بكر محى الدين، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد شوقى زهران مدير مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة، والدكتور عصام فرحات المدير التنفيذى لمركز تكنولوجيا المعلومات، وعمداء الكليات، والمستشار القانونى للجامعة، وأمين عام الجامعة، أعضاء المجلس.

وتابع رئيس الجامعة: "بدأت فترة رئاستى والجامعة تعانى من حالة عدم الاستقرار واجتهدت لتحقيق استقرار الجامعة ونشر السلام المجتمعى لتكون جبهة قوية تواجه الفكر المتطرف والأفكار الهدامة، مضيفاً "أنني قد لا أكون حققت كل ما اتمناه ولكن يكفينى ويرضينى انى حاولت بصدق وتجرد وبذلت كل ما فى وسعى لصالح الجامعة، ومازلنا نعمل وكأننا نبدأ فترتنا وليس ننهيها" مقدماً شكره لجميع قيادات الجامعة والعاملين بها.

وخلال المجلس كرم رئيس الجامعة، الدكتور هشام فتحى عميد كلية الهندسة، والدكتور شحاتة محمد محمد سليمان، عميد كلية الطب البيطرى، والدكتور محمد عبد اللاه عميد كلية التربية الفنية، والدكتور محسن أبو النور عميد كلية التربية الرياضية، والدكتورة جيهان فكرى عميد كلية طب الأسنان، والدكتور السيد عبده عميد كلية الزراعة، والدكتور نبيل السيد حسن الجباس، عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، وذلك لانتهاء فترة عمادتهم ولمن بلغ منهم سن الستين، تقديرا لمجهوداتهم، وعطائهم للجامعة خلال فترة توليهم عمادة كلياتهم.

وفى نفس السياق قدم نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس شكرهم وتقديرهم لرئيس الجامعة معبرين عن امتنانهم وتقديرهم لمجهوداته التى قدمها للجامعة فى فترة تعد من أصعب الفترات التى مرت بها الجامعة فى تاريخها ومن أكثر الفترات التى تحققت بها انجازات.

ومن ناحية أخرى قرر الدكتور جمال الدين على أبو المجد، رئيس جامعة المنيا صرف مكافأة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة تقديراً لجهودهم خلال الفصل الدراسى الثانى وأعمال الامتحانات ومساهمتهم فى إنجاح العملية التعليمية والامتحانية.

كما أعلن الدكتور" جمال أبو المجد" عن إنشاء قناة للبث المباشر على مواقع السوشيال ميديا وموقع اليوتيوب، وموقع الجامعة تستهدف إبراز الجامعة إعلاميًا ونشر الصورة الإيجابية عنها لرفع تصنيفها المحلى والدولى والأفريقى، بالإضافة إلى التوثيق الإعلامى لجميع أنشطتها حفاظاً على تاريخ الجامعة وإنجازاتها من خلال الملفات الصحفية والتقارير الإعلامية التى يقوم بتنفيذها وإعدادها طلاب قسم الإعلام بكلية الآداب، وقسم الإعلام التربوى بكلية التربية النوعية، إلى جانب تدريب الطلاب على العمل الإعلامى على أحدث التقنيات فى مجال الإعلام لإنتاج خريجًا قادرًا على المنافسة فى سوق العمل.

كما ناقش المجلس مقترح كلية الطب لإنشاء مركز الطب وجراحة العيون وإدراجه بخطة الجامعة وتوفير أرض داخل الحرم الجامعى لإنشاء مبنى المستشفى.

كما وافق المجلس على تغيير اسم التعليم المفتوح بالجامعة إلى مركز التعليم المدمج وذلك تطبيقاً لتعليمات المجلس الأعلى للجامعات بتعميم هذا التغيير على جميع الجامعات المصرية.