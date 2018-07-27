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المحافظ يتدخل لحل مشكلة موظفين مضربين عن الطعام بالمنيا

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محافظ لمنيا مع الموظفين لمضربين عن الطعام
محافظ لمنيا مع الموظفين لمضربين عن الطعام

جمال زكى

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الموظفين

ابو قرقاص

مشكلات

الإضراب عن الطعام

محافظ لمنيا

التقى عصام البديوي محافظ المنيا ، مع عدد من موظفي فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمركز أبو قرقاص ، والذين تظلموا من توقيع بعض الجزاءات عليهم ،حيث استمع المحافظ  لمطالب الموظفين، والتي تضمنت التظلم من نقلهم إلى مراكز بعيدة عن محل إقامتهم ، وذلك  بحضور دكتور إبراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.

استمع المحافظ إلى الدكتور إبراهيم خالد ، الذى أوضح أن الشركة تسير بمسافة متساوية مع الجميع ، مبينا أن المعيار الأول للعمل هو الكفاءة والإخلاص ، وأوضح أنه أرسل لجان تفتيش من القطاع إلى فرع أبوقرقاص وقد وجدت مخالفات عديدة ، مما تتطلب توقيع جزاءات عليهم .

وجه المحافظ  في نهاية اللقاء رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا بالاجتماع معهم والاستماع إليهم والخروج بنتيجة نهائية لحل المشكلة بشكل جذري .

 وكان خمسة من العاملين في فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأبو قرقاص قد طالبوا محافظ المنيا بالتدخل والاستماع إليهم بسبب توقيع جزاءات متكررة ، واصفين إياها "بالتعسفية" .


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