المحافظ يتدخل لحل مشكلة موظفين مضربين عن الطعام بالمنيا

27 يوليه 2018 - 05:11 م

التقى عصام البديوي محافظ المنيا ، مع عدد من موظفي فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمركز أبو قرقاص ، والذين تظلموا من توقيع بعض الجزاءات عليهم ،حيث استمع المحافظ لمطالب الموظفين، والتي تضمنت التظلم من نقلهم إلى مراكز بعيدة عن محل إقامتهم ، وذلك بحضور دكتور إبراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.

استمع المحافظ إلى الدكتور إبراهيم خالد ، الذى أوضح أن الشركة تسير بمسافة متساوية مع الجميع ، مبينا أن المعيار الأول للعمل هو الكفاءة والإخلاص ، وأوضح أنه أرسل لجان تفتيش من القطاع إلى فرع أبوقرقاص وقد وجدت مخالفات عديدة ، مما تتطلب توقيع جزاءات عليهم .

وجه المحافظ في نهاية اللقاء رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا بالاجتماع معهم والاستماع إليهم والخروج بنتيجة نهائية لحل المشكلة بشكل جذري .

وكان خمسة من العاملين في فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأبو قرقاص قد طالبوا محافظ المنيا بالتدخل والاستماع إليهم بسبب توقيع جزاءات متكررة ، واصفين إياها "بالتعسفية" .