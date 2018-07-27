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مُعاقبة كريستيانو رونالدو بالسجن عامين

الرياضة

رونالدو
رونالدو

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ريال مدريد

رونالدو

اسبانيا

المصريون

يوفنتوس

قرر المدعي العام في إسبانيا اليوم الجمعة معاقبة البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي الحالي وريال مدريد الإسباني السابق بدفع غرامة 3.2 ملايين يورو مع الحبس لمدة عامين.

جاء حكم المدعي الإسباني، على البرتغالي «رونالدو»، بسبب تهربه من دفع 19 مليون يورو للضرائب الإسبانية أثناء وجوده في ريال مدريد.

وذلك بعد اتهام "رونالدو" بالتهرب من دفع 14.7 مليون يورو ومع اعترافه بالذنب فقد قلت الغرامة إلى 5.7 مليون يورو, لكن مع دفع الفوائد وبعض الغرامات الأخرى فإن المبلغ الإجمالي ارتفع ليصبح 19 مليون يورو.

وأوضحت "وكالة الأنباء" إن فإن "الدون" لن يقضي فعليا العقوبة خلف القضبان نظرا لأن هذه هي أول مرة توقع عليه عقوبة في إسبانيا, لكن إن عاد رونالدو وقام بالتهرب الضريبي خلال العامين المقبلين فإنه حينها سيكون معرضا للحبس بشكل فعلي.

وكان رونالدو أكد أثناء استجوابه في المحكمة في وقت سابق أنه لم يقم بالتهرب من دفع الضرائب منذ انضمامه إلى ريال مدريد من مانشستر يونايتد في عام 2009, ولكن من أجل إنهاء الأزمة فكان عليه التوصل لاتفاق مع السلطات الإسبانية لدفع الغرامة وتقبل عقوبة السجن دون تنفيذها.

ويعد الأمر مشابها لما حدث من قبل مع غريمه التقليدي ليونيل ميسي نجم برشلونة الذي وقعت عليه العقوبة ذاتها بسبب نفس التهمة.


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