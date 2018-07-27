حكاية جثة طفل مول الموسكي المتفحمة

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العثور علي جثة طفل محترق

مول الموسكي

تمكن الأهالى بمنطقة الموسكى، من العثورعلى جثة طفل محترق داخل محل، بمنطقة العتبة عقب 4 أيام من حريق ألتهم مول تجارى وعدد من المحلات بالمنطقة.

بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الأهالى بالعثور على جثة طفل داخل محل بالقرب من شارع جوهر الصقلى وبالانتقال والفحص عثر على جثة طفل محترقة وجار الوقوف على ملابسات الواقعة.

وكان قد نشب حريق الموسكي في أحد المخازن الخاصة بالملابس الواقع في شارع جوهر الصقلي في حي الموسكي وأدى لتدمير مول وعدد من المحلات التجارية.


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