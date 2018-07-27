عامل يذبح حماته بعد سرقتها

27 يوليه 2018 - 06:21 م

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط في كشف غموض العثور على جثة سيدة، حيث تبين أن وراء مقتلها زوج ابنتها، وأنه ارتكب الواقعة لسرقتها.

واعترف المتهم أمام النيابة بالواقعة، بسبب خلافات مالية، وأن المجنى عليها اعتادت مطالبته بسداد دين اقترضه منها، وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كان قسم شرطة ثانى دمياط تلقى بلاغًا من «محمد. ح» 55 سنة، حداد، يفيد بأنه فوجئ عندما دخل منزله، بزوجته «آمال. ع» 52 سنة، ربة منزل، مذبوحة وغارقة فى دمائها، كما اكتشف اختفاء مصوغاتها الذهبية.