» "سعاد الخولي.. بديع.. البلتاجي.. ومحاكمة داعشي" أبرز قضايا غداً

27 يوليه 2018 - 08:09 م

تشهد أروقة المحاكم بمختلف المحافظات غدًا السبت، نظر العديد من القضايا المثيرة والتي تشغل الرأي العام كثيرًا ويأتي في مقدمة تلك القضايا، محاكمة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية سابقًا، و6 متهمين آخرين، فى قضية اتهامهم بارتكاب جرائم طلب وتقديم وتلقى رشاوى مالية لأداء موظف عمومي لعمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها، وتزوير محرر رسمي واستعماله، كما تصدر محكمة جنح أمن الدولة، الحكم على 17 عضوًا من رابطة "ألتراس أهلاوى"، لا تهامهم بالبلطجة والتجمهر أمام النادي الأهلي، الحكم على بديع والبلتاجي وعودة والعريان بفض رابعة.

محاكمة "سعاد الخولي" بتهمة الرشوة



تنظر محكمة جنايات القاهرة، محاكمة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية سابقا، و6 متهمين آخرين، فى قضية اتهامهم بارتكاب جرائم طلب وتقديم وتلقى رشاوى مالية لأداء موظف عمومي لعمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها، وتزوير محرر رسمي واستعماله.

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قد أحال سعاد الخولى وبقية المتهمين في القضية، إلى محكمة الجنايات أواخر شهر نوفمبر الماضى، وذلك في ختام التحقيقات التى أجرتها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول الجلسة برئاسة المستشار أسامة جامع، وعضوية المستشارين وجيه حمزة شقوير ومجدى عبد المجيد وحسام فتحي.

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قد أحال سعاد الخولي وبقية المتهمين في القضية، إلى محكمة الجنايات أواخر شهر نوفمبر الماضي، وذلك في ختام التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة.

وكانت النيابة العامة، قد باشرت التحقيقات في القضية في ضوء ما أسفرت عنه تحريات هيئة الرقابة الإدارية وما كشفت عنه التسجيلات المأذون بها من النيابة، حيث ثبت من خلال التحقيقات واعترافات المتهمين، طلب وأخذ المتهمة سعاد عبد الرحيم الخولي مبلغ 20 ألف جنيه ومأكولات بقيمة 17 ألفًا و250 جنيهًا من مالكي مشروع واحة خطاب للمأكولات البدوية مقابل إنهاء إجراءات تقنين وضع اليد على قطعة الأرض المقام عليها مباني المشروع لعدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادر لها، وكذلك إصدار رخصة التشغيل المؤقتة للمشروع وفق برنامج (مشروعك) دون توقيع غرامات عليه، وذلك بموجب محرر زوره المتهم أكرم الدقاق مدير إدارة شئون البيئة بمحافظة الإسكندرية بتحريض من المتهمة سعاد الخولي، حيث أثبت فيه عدم وجود أية مخالفات بيئية بالمشروع.

الحكم على بديع والبلتاجي وعودة والعريان بـ"فض رابعة"

تصدر محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، الحكم علي محمد بديع مرشد الإخوان وعصام العريان ومحمد البلتاجي وصفوت حجازى وأسامة ياسين وعاصم عبد الماجد وباسم عودة و 732 آخرين فى اتهامهم بـ"فض اعتصام رابع .

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد بعضوية المستشارين وفتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد

وكانت النيابة قد احالت المتهمين للمحاكمة الجنائية فى القضية رقم 34150 لسنة2015 جنايات مدينة نصر أول المقيدة برقم2985 لسنة 2015 كلى شرق القاهرة لأنهم فى غضون الفترة من 21 يونيو 2013 حتى 14 أغسطس 2013 بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بمحافظة القاهرة دبروا تجمهرا مؤلفا من أكثر من خمسة أشخاص بمحيط ميدان رابعة العدوية شأنه أن يجعل السلم والأمن العام فى خطر وكان الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي وأفكارهم ومعتقداتهم ومقاومة رجال الشرطة والمكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والتخريب والإتلاف العمدى للمبانى والأملاك العامة واحتلالها بالقوة وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية العيش وهاجموا طائفة من السكان قاطنى ومرتادى محيط ميدان رابعة العدوية والتأثير على السلطات العامة فى أعمال مناهضة لثورة 30 يونيو وتغيير خريطة الطريق التى أجمع الشعب المصري عليها وقلب وتغيير النظم الأساسية للدولة وقلب نظام الحكومة المقررة لعودة الرئيس المعزول وكان ذلك باستخدام القوة والعنف حال كونهم مدججين بأسلحة نارية وأخرى بيضاء ومفرقعات وأدوات مما تستعمل فى و قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة القائمة على إبلاغهم أمر وجوب تفرق تجمهرهم نفاذا للأمر القضائي الصادر من النيابة العامة وكان ذلك بغرض ارتكاب الجرائم التالية تنفيذا لغرض إرهابى.

محاكمة متهم بذبح طبيب الساحل داخل عيادته

تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، والمنعقدة بطرة، محاكمة الداعشي حسن زكريا، المتهم بذبح طبيب الساحل داخل عيادته.

البداية كانت بتلقي قسم شرطة الساحل بلاغا، بتجمع بعض المواطنين إثر استغاثة إحدى السيدات من داخل أحد العقارات بشارع الترعة الغربي، وضبط أحد الأشخاص ممسكاً بسلاح أبيض "مطواة" ملوثة بالدماء أثناء هروبه من العقار، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ.

وبالفحص تبين أن الشخص المضبوط يدعى"حسن. زكريا" 30 سنة، حاصل على دبلوم فني صناعي ومقيم بمركز أشمون بالمنوفية، وأنه توجه إلى عيادة الدكتور "ثروت. ج" 82 سنة، طبيب أنف وأذن وحنجرة، عقب انتهاء مواعيد العمل بالعيادة، والتقى بممرضة بالعيادة تدعى"سوزان. ك" 40 سنة بزعم توقيع الكشف الطبي عليه ولدى سماحها له بالدخول لغرفة الكشف توجه إلى الغرفة مهرولا وأعقب ذلك استغاثة الطبيب وشاهدته خلال تعديه عليه بسلاح أبيض "مطواة" فأصابه بجروح طعنية أودت بحياته ولدى محاولتها منعه من الهرب تعدى عليها بذات السلاح الأبيض فأصابها بجروح طعنية ولاذ بالفرار، فاستغاثت بالأهالي ولدى ضبطه تعدى على أحدهم فأصابه بجرح نافذ بالبطن، وتمكن الأهالي من ضبطه.

الحكم على 17 من ألتراس أهلاوي

كما تصدر محكمة جنح أمن الدولة ، الحكم على 17 عضوا من رابطة "ألتراس أهلاوى"، لا تهامهم بالبلطجة والتجمهر أمام النادي الأهلي .

أحالت النيابة 17 من أعضاء "ألتراس أهلاوى" إلى محكمة جنح أمن الدولة طوارئ قصر النيل، بتهمة التجمهر أمام النادي الأهلي واستعراض القوة، وسرقة جهاز اللاسلكى من ضابط شرطة بالإكراه، حيازة مواد في حكم المفرقعات، والإتلاف العمدى للممتلكات العامة، تعطيل وسائل النقل والمواصلات، حيازة أسلحة بيضاءألقى رجال أمن القاهرة، القبض على المتهمين عقب محاولتهم اقتحام النادي "فرع الجزيرة"، لحضور مباراة لفريق كرة اليد.

محاكمة رئيسى شركة مقاولات شهيرة بتهمة النصب

كما تشهد محكمة جنح البساتين، نظر أولى جلسات محاكمة كلا من "ف. م. أ" رئيس مجلس إدارة شركة مقاولات شهيرة، و"م .ر .ش" رئيس مجلس الإدارة السابق، لاتهامهما بالنصب والاحتيال، حيث قام المتهمين بإيهام المجنى عليه بوجود مشروع إسكان كاذب، وقام المتهم الأول بتخصيص وحدة سكنية له .

وكشفت تحقيقات النيابة العامة فى القضية رقم 12006 لسنة 2018، جنح البساتين، أن المتهمين خصصا وحدة سكنية باسم المجنى عليه، وسدد الضحية قسط التخصيص مبلغ عشرين ألف جنيه، بتاريخ 9 يونيو 2016، ثم فوجئ بقيام الشركة ببيعها لوزارة البيئة دون علمه وموافقته، ثم قامت الشركة بإرسال خطاب مسجل بعلم الوصول بتاريخ 26 مارس 2017، تخطره فيه بضرورة التوجه لمقر الشركة بالمعادى قبل انقضاء مدة 15 يوما لإتمام إجراءات التعاقد، على وحدة سكنية أخرى، بنفس وذات الشروط كبديل عن الوحدة السابقة، وبالفعل توجه الضحية لإدارة الشركة وقابل رئيس مجلس إدارة الشركة الحالى ، وكانت المفاجأة إنكاره وجود أى وحدات مخصصة باسمه، فتم تحرير محضر يتهمه بالنصب والاحتيال، وأحيل إلى نيابة الأموال العامة التى باشرت التحقيقات وأصدرت قرارها المتقدم.