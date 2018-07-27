» شاب يذبح شخصًا بعد أن شاهده في احضان والدته

27 يوليه 2018 - 08:22 م

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من كشف لغز جريمة قتل لحام الإسكندرية، والذى تم العثور على جثته غارقاً فى دمائه داخل إحدى الشركات، حيث عاد أحد الأشخاص إلى منزله فوجده مختبئًا لدى والدته التى كانت بمفردها فاستل سكينًا واستعان بوالده وأشقائه وتخلصوا منه بعد التعدى عليه بسلاح أبيض.

كان اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، قد تلقي إخطارًا من قسم شرطة أول العامرية بورود بلاغ من المدعو «م.ع.ع» 39 عامًا، عامل بمحطة الصرف الصحي الكائنه بمنطقة مساكن القسم مقيم منطقة الورديان، دائرة قسم شرطة مينا البصل باكتشافه وجود جثة لشخص داخل الشركة محل عمله.

بالانتقال والفحص تبين، وجود جثة لشخص مجهول فى بداية العقد الخامس من العمر يرتدي كامل ملابسه مسجى على وجهة بجوار سور المحطة المشار إليها من الداخل موثق القدمين، وبمناظرته تبين إصابته بجرحين قطعيين بالرأس وجرح سطحي بالرقبة وجرح قطعي بالساعد الأيمن وآخر غائر بالإلية وسحجات بمعصم اليدين.

وتوصلت تحريات ضباط وحدة مباحث القسم إلى تحديد شخصية المجني عليه المدعو «ح.م.ح»، 53 عامًا، فني لحام مقيم خلف قسم أول العامرية، وتحديد مرتكبي الواقعة كلًا من، «ر.م.ب»، 57 عامًا، وأنجاله «ه.ر.ب»، 28 عامًا، و«م.ر .ب»، 33 عامًا، و«م.ر.ب»،32 عامًا، و«م.ر.ب»، 20 عامًا، جميعهم عاملين بشركات خاصة عدا الثاني حداد مقيمين مساكن الجمهورية، دائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأضاف الثاني بأنه حال عودته للشقة سكنهم شاهد والدته المدعوة «ن.م.ح»، 56 عامًا، ربة منزل، مقيمة بذات العنوان، جالسة بمفردها وترتدي ملابس شفافه وظهرت عليها علامات الارتباك مما دفعه للشك فى وجود أحد الأشخاص بصحبتها فأسرع لغرفة النوم.

وتابع المتهم، أنه وجد المجني عليه مختباً أسفل السرير فاستل سلاح أبيض، تصادف تواجده وقام بالتعدي عليه بالضرب وأثناء ذلك فرت والدته هاربه، وقام بالاستعانة بالمتهمين الثالث والرابع وقاموا بتكبيله باليدين والقدمين مستخدمين قطعة من الحبال وقاموا بإخفائه داخل بطانية ونقله للشقة سكن الرابع بذات العقار.

وأكمل المتهم، أن المتهم الأول والخامس تناوبا الاعتداء عليه بالضرب مستخدمين أسلحة بيضاء حتى فارق الحياة، وشعر الخامس بحالة إعياء وغادر مكان الحادث وخشية افتضاح أمرهم، وقاموا بنقل الجثة أعلى سطح العقار سكنهم و قفزوا أعلى سطح العقار المجاور وألقوا الجثة بمكان العثور عليها.

بإرشاد المتهمين، تم ضبط الأدوات المستخدمة عبارة عن "قطعة خشبية، كتر، سكين، بطانية" جميعهم ملوثين بالدماء، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وضبط والدة المتهمين، وجاري تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة.