الدولار يرتفع لأعلى مستوى في 5 أيام

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ارتفع الدولار، اليوم الجمعة، إلى أعلى مستوياته في خمسة أيام مع ترقب المستثمرين معرفة بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة وما إذا كانت ستفعل أي شيء من شأنه التأثير على العملة الأمريكية التي ظلت قوية لشهور.

وعبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عدم رضاه بشأن قوة الدولار متجاهلا ما جرت عليه العادة من أن يتجنب زعماء الولايات المتحدة التدخل بشكل علني في الأسواق المالية.

لكن العملة الأمريكية ظلت لا تبرح مكانها بالقرب من أعلى مستوى في عام، والذي سجلته الأسبوع الماضي.

وواصل الدولار صعوده يوم الجمعة حيث ارتفع 0.4 بالمئة مقابل سلة عملات ليسجل مؤشره 94.796، وهو أعلى مستوى في خمسة أيام، قبل أن يجري تداوله دون تغير يذكر.

الدولار والجنيه

واستقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، خلال التعاملات المسائية للبنوك اليوم الجمعة 27-7-2018، مسجلاً 17.82 جنيها للشراء، 17.96 جنيها للبيع، وذلك حسب الإحصائيات الأخيرة في البنك المركزي المصري.

وشهدت العملة الخضراء في البنوك الحكومية الكبرى، استقرارًا ملحوظَا، حيث سجل الدولار في بنك مصر 17.78 جنيها للشراء، 17.88 جنيها للبيع، وفي بنك القاهرة 17.84 جنيها للشراء، 17.94 جنيها للبيع.

 أما في البنك الأهلي المصري بلغ سعر الدولار 17.78 جنيها للشراء، 17.88 جنيها للبيع، وعند مستوى 17.82 جنيه للشراء، 17.92 جنيها للبيع في بنك الاسكندرية، أما في بنك قناة السويس سجل 17.84 جنيها للشراء، 17.94 جنيها للبيع.

واستقر الدولار في بنكي قناة السويس والمصرف المتحد، مسجلاً في كل البنكين 17.85 جنيها للشراء، 17.95 جنيها للبيع.

وسجل أعلى سعر لشراء الدولار في البنك العربي الإفريقي عند مستوى 17.85 جنيها، في حين بلغ أقل سعر للبيع في بنك مصر مسجلاً 17.88 جنيها.

وفى السوق الموازى استقر متوسط السعر عند 17.95 جنيه.

العملات الأجنبية

في الوقت ذاته عوض اليورو بعض خسائره التي مني بها يوم الخميس عندما أبقى البنك المركزي الأوروبي على جدوله الزمني للتخلي عن سياسته النقدية.

واستقر اليورو عمليا عند 1.1654 دولار.

وكانت العملة الأوروبية الموحدة هبطت بأكثر من 0.7 بالمئة يوم الخميس بعد اجتماع البنك المركزي الأوروبي.

وانخفض الدولار 0.3 بالمئة مقابل العملة اليابانية إلى 110.965 ين بعدما لم يتمكن من الاحتفاظ بمكاسبه عقب ارتفاع لفترة وجيزة إلى 111.25 نقطة.

ولم يطرأ تغير يذكر على الجنيه الاسترليني عند 1.3123 دولار. وكانت العملة البريطانية هبطت 0.6 بالمئة في التعاملات الليلية حيث بددت قوة الدولار وزيادة الضبابية بشان مفاوضات الانفصال البريطاني الأثر الإيجابي للمراهنة على رفع بنك إنجلترا المركزي لأسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.2 بالمئة إلى 0.7392 دولار أمريكي متعافيا بعض الشيء بعد الهبوط الذي سجله في اليوم السابق.


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