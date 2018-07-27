  • الجمعة 27 يوليه 2018
  • بتوقيت مصر10:36 م
بحث متقدم
تكتل 25- 30

بالأسماء.. 6 نواب مهددون بإسقاط العضوية عنهم

السيسي وعبد الناصر

أبو بكر: «السيسي» أفضل من «عبد الناصر» من جميع الوجوه ‎

هياتم: أحد رجال "مبارك" طلب إقامة علاقة معي

تعرف على سر رفض «هياتم» كتابة مذكراتها

البدو والجيش

لهذا السبب انقلب البدو على «داعش» وساعدوا الجيش في سيناء

الدولار

الدولار يرتفع لأعلى مستوى في 5 أيام

صلاح

شاهد كيف غير «صلاح» نظرة الإنجليز عن الإسلام

عقارات

حظر توصيل المرافق للعقارات المتخلفة عن سداد الضريبة

السيسي

3000 شخص و600 ألف سؤال يواجه السيسي بجامعة القاهرة غدًا

مسيرة العودة الكبرى

استشهاد فلسطينيين وإصابة 246 برصاص الاحتلال في غزة

قناة بيراميدز

بالفيديو.. مفاجآت في أسماء المحللين لقناة «بيراميدز»

«العفو الدولية» تطالب إيران بوقف تخريب مقابر «الأحواز»

عرب وعالم

مقابر الأحواز
مقابر الأحواز

وكالات - خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

الخارجية الأمريكية: نظهر عضلاتنا الدبلوماسية أمام شركائنا ضد إيران

#

مصير 643 عراقيا اختطفهم "الحشد" لا يزال مجهولاً

#

«الطاقة الذرية»: لا مؤشر على تطوير إيران قنبلة نووية

#

"عابد" يفتح النار على "العفو الدولية"

إيران

العفو الدولية

مقابر الأحواز

أدانت منظمة العفو الدولية في بيان تخريب مقابر خاصة ببعض المعارضين السياسيين الإيرانيين في مدينة "الأحواز" والذين أعدموا في ثمانينيات القرن الماضي.

وطالبت المنظمة، أمس الخميس، بوقف أعمال الطرق التي قررت السلطات الإيرانية تنفيذها داخل منطقة المقابر بمدينة الأحواز في محافظة خوزستان جنوب غرب إيران.

وقالت المنظمة أن أهالي المتوفين "يعانون من ألم نفسي لا يوصف" بسبب ما تفعله السلطات الإيرانية.

ويرقد في هذه المقابر نحو 60 شخصا من "معتقلي سجن فجر" الذين تم إعدامهم في عام 1988، بالإضافة إلى معتقلين سياسيين آخرين خلال فترة الثمانينيات.

وتفاعل إيرانيون مع مطالبات المنظمة للسلطات الإيرانية، متهمين حكومة طهران بإنكار حقوق هؤلاء المعارضين حتى بعد نحو ثلاثين عاما على إعدامهم.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الوثنية السياسية تقتل الأمل في مستقبل أفضل

جمال سلطان

عبد الناصر.. من يفسر لنا هذه الظاهرة؟!

محمود سلطان

مقاييس تقييم عبدالناصر وثورته

فراج إسماعيل

قسمتى.. ونصيبى!

د. حسام عقل

امرأة التلفزيون!

أ. د. حلمي محمد القاعود

الحقبة الزاهية فى بلادي (1- 2)

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. لخسوف القمر الدامي الأطول في القرن الـ21
» «كارتيرون» يكشف تفاصيل اللحظات الحزينة قبل مواجهة تاونشيب
» «العفو الدولية» تطالب إيران بوقف تخريب مقابر «الأحواز»
» شاب يذبح شخصًا بعد أن شاهده في احضان والدته
» حارس تشيلسي يقترب من الانتقال للريال
» "سعاد الخولي.. بديع.. البلتاجي.. ومحاكمة داعشي" أبرز قضايا غداً
» انخفاض أسعار الذهب 3 جنيهات وعيار 21 يسجل هذا الرقم
» بالفيديو.. مفاجآت في أسماء المحللين لقناة «بيراميدز»
» «هياتم» كانت تعتكف 14 ساعة يوميًا بالمسجد النبوي
» وفاة الفنان محمد شرف
» بالصور.. وصول ليفربول إلى «ميتشيجان» لمواجهة مانشستر

استطلاع رأي

هل تتوقع فوز مصر باستضافة كأس العالم 2030؟

  • فجر

    03:38 ص

  • فجر

    03:38

  • شروق

    05:13

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    18:59

  • عشاء

    20:29

من الى
منى مينا
قيادات الإخوان
مظاهرات 30 يونيو (أرشيفية)
التجربة البرازيلية
الكونجرس الأمريكى