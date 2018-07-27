  • السبت 28 يوليه 2018
  • بتوقيت مصر12:09 م
بحث متقدم
زوجة البلتاجى تكشف حقيقة اغتياله بمحبسه

إحالة "البلتاجي" و"العريان" للمفتى

باسم يوسف

بالفيديو.. ظهور نادر لـ"باسم يوسف" يرقص "كيكى"

الرئيس السيسي

مفيد فوزي: "اليوم يجلس الأب بين أولاده"

صورة الخبر

فضيحة "الحمار الوحشي" تتصدر الصحف الأجنبية

السيسي

بث مباشر.. فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب

ساويرس

ساويرس مهاجمًا "عبد الناصر": هو ساب فيها خير

اغتصاب زوجة ضابط وسرقتها بالإكراه على الدائري

"أحلوت فى عينى ومقدرتش أتحكم فى نفسى"

الإعلامي مفيد فوزى

تعليق ناري لـ"مفيد فوزي" عن تحدي "كيكي"

روايات مرعبة بسبب ظهور ثعابين ضخمة بالقليوبية

روايات مرعبة بسبب ظهور ثعابين ضخمة بالقليوبية

خاشقجي يسب القاعدة وداعش بهذا اللفظ

خاشقجي يسب القاعدة وداعش بهذا اللفظ

في السعودية..

حقيقة العلاقة بين خسوف القمر والعاصفة الترابية

آخر الأخبار

خسوف القمر
خسوف القمر

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

كل ما تريد معرفته عن خسوف القمر

#

بالفيديو.. "القرموطي" يؤدي صلاة الخسوف على الهواء

#

"أزهري" عن خسوف القمر: "بروفة ليوم القيامة"

#

عالم أزهري: الخسوف بروفة ليوم القيامة

نفى عبدالعزيز الحصيني، الخبير السعودي في الأرصاد والفلك، وجود صلة ما بين خسوف القمر والحالة الغبارية التي تشهدها معظم مناطق المملكة، مؤكدًا أن هذا الحديث عار عن الصحة تمامًا.
وقال "الحصيني"، خلال مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية السعودية، مساء الجمعة، إن طول العاصفة الترابية حوالي 1500 كيلو متر، وعرضها 500 كيلو متر، ولازالت تشتد على أجزاء واسعة من المنطقة الشرقية، والأجزاء الشرقية على منطقة القصيم، ومعظم منطقة الرياض بالإضافة إلى الربع الخالي.
ولفت خبير الطقس إلى أن سرعة الرياح وصلت الأن على الشمالية الشرقية ما يقارب 42 كيلو متر في الساعة أما على الرياض نحو 40 كيلو متر، لافتًا إلى أن سرعة الرياح ظهر اليوم وصلت إلى 50 كيلو متر في الساعة؛ وهذه السرعة تعد "قوية" وتثير للأتربة في ظل جفاف الأرض وقلة النبات الموجود في تلك المناطق.
وتوقع أن تستمر العاصفة الترابية الليلة في المملكة، موضحًا أن المناطق الشمالية الشرقية من المملكة نواحي حفر الباطن بدأ يخف عليها الغبار؛ وخلال ساعاتيين ستخف على الأجزاء الشمالية من منطقة الرياض وشرق القصيم وشمال الشرقية ثم بعد منتصف الليل متوقع أن يخف الغبار على الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض أما بالنسبة للربع الخالي ونجران والباحة وعسير متوقع أن تستمر ليوم غدًا.
وأكد الخبير الفلكي أن غدًا سيشهد نشاط للرياح لكنه لن يصل إلى حالة اليوم، لافتا إلى أن العاصفة الترابية بهذه الشدة لم تكن متوقعة على الرياض.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الوثنية السياسية تقتل الأمل في مستقبل أفضل

جمال سلطان

عبد الناصر.. من يفسر لنا هذه الظاهرة؟!

محمود سلطان

مقاييس تقييم عبدالناصر وثورته

فراج إسماعيل

قسمتى.. ونصيبى!

د. حسام عقل

امرأة التلفزيون!

أ. د. حلمي محمد القاعود

الحقبة الزاهية فى بلادي (1- 2)

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» فنانة شهيرة ترقص بـ"البكينى" على سطح منزلها
» خبراء: يحذرون من خطورة "البلوتوث" بالهواتف الذكية
» "فيس بوك": 7 آلاف شخص يعكفون على مراجعة منشورات الرواد
» ضغوط دولية تفتح خزائن الذهب والماس التي تركها "القذافي"
» خلاف بين نتنياهو وليبرمان بشأن غزة
» هذا ما قاله الفنان أحمد حلمى عن وفاة زميله "شرف"
» طبيب نفسي: رقصة "كيكي" تصرف همجي
» "سلطان": تشبيه الحمار "الوحشى" تصرف غير مسئول
» محامي الممثلة الإباحية يكشف عن فضيحة جديد لترامب
» جماهير ريال مدريد ترغب في هذا اللاعب بديلًا لـ"رونالدو"
» اليابان تنتج مراحيض بمواصفات خاصة لإنقاذ الفقراء من الموت

استطلاع رأي

هل تتوقع فوز مصر باستضافة كأس العالم 2030؟

  • عصر

    03:46 م

  • فجر

    03:38

  • شروق

    05:14

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    18:58

  • عشاء

    20:28

من الى
منى مينا
قيادات الإخوان
مظاهرات 30 يونيو (أرشيفية)
التجربة البرازيلية
الكونجرس الأمريكى