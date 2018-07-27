تعلق ناري لـ"عكاشة" على تحدي "كيكي"

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علق الدكتور أحمد عكاشة أستاذ الطب النفسي، على انتشار ما يسمى "تحدي كيكي" على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: "تصرف همجي.. ولا يمكن أن يقبله أحد"، مشيرًا إلى أن شابة توفيت إثر ذلك التحدي.
وأوضح "عكاشة"، خلال حواره ببرنامج "نظرة"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، أن تحدي "كيكي "يقصد به تحدي للقانون والسلطة وانتشاره في بعض الدول نوعا من المحاكاة وهى طبيعة الإنسان.
وأشار "عكاشة" إلى أن "بوهامي كندي اللى عمل التحدي عايز الناس تتحدي القانون والسلطة وتقف في وسط الطريق ترقص.. إحنا مالنا بالحاجات الهمجية ديه!".


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