  • السبت 28 يوليه 2018
  • بتوقيت مصر12:08 م
بحث متقدم
زوجة البلتاجى تكشف حقيقة اغتياله بمحبسه

إحالة "البلتاجي" و"العريان" للمفتى

باسم يوسف

بالفيديو.. ظهور نادر لـ"باسم يوسف" يرقص "كيكى"

الرئيس السيسي

مفيد فوزي: "اليوم يجلس الأب بين أولاده"

صورة الخبر

فضيحة "الحمار الوحشي" تتصدر الصحف الأجنبية

السيسي

بث مباشر.. فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب

ساويرس

ساويرس مهاجمًا "عبد الناصر": هو ساب فيها خير

اغتصاب زوجة ضابط وسرقتها بالإكراه على الدائري

"أحلوت فى عينى ومقدرتش أتحكم فى نفسى"

الإعلامي مفيد فوزى

تعليق ناري لـ"مفيد فوزي" عن تحدي "كيكي"

روايات مرعبة بسبب ظهور ثعابين ضخمة بالقليوبية

روايات مرعبة بسبب ظهور ثعابين ضخمة بالقليوبية

خاشقجي يسب القاعدة وداعش بهذا اللفظ

خاشقجي يسب القاعدة وداعش بهذا اللفظ

متحدث الرئاسة يكشف موعد إعلان استراتيجية التعليم

الحياة السياسية

السفير بسام راضي
السفير بسام راضي

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

"الكهرباء" تكشف عن موعد زيادة الأسعار

#

«كوبر» يكشف موعد إعلان القائمة النهائية لكأس العالم

#

سنتصدى بكل قوة لمعارضي«السيسي»

#

«موسى مصطفى» يوجه رسالة لـ«السيسي»

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن مؤتمرا تالشباب أصبحت آلية ناجحة وتتطور مع كل مؤتمر، وهي فرصة عظيمة للشباب أن يلتقي برئيس الدولة والوزراء، ليتحدث بشكل تفاعلي.
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أسامة كمال مقدم برنامج «مساء dmc»، حلقة الجمعة، أن غدا المؤتمر سينعقد على جلسات متعددة لمناقشة استراتيجية التعليم، ويشارك فيها وزير التعليم، وبعض الشباب.
وتابع:«سيكون هناك تفاعل في جلسة الإعلان عن استراتيجية التعليم، وسيكون هناك حضور شباب من أوائل الثانوية العامة، وسيجيب الوزير على جميع الأسئلة التي تدور حول الاستراتيجية».
وأوضح راضي، أن هناك جلسة لبناء المواطن المصري بحضور رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء، ثم جلسة عن التأمين الصحي، بحضور وزيرة الصحة ووزير المالية، ثم الرقابة الإدارية ستستعرض استراتيجية ميكنة الدولة.
وأشار إلى أن الرئيس أعلن أن الفترة القادمة سترتكز على بناء الإنسان وعبر التعليم والصحة، لافتا إلى أن البنية المعلوماتية وتشمل كل ما يخص المواطن لتكون هناك شبكة وطنية تضم بيانات المواطنين، لتسهل على الإصلاح الإداري.
وأكد أن العرض غدا عن معلوماتية الدولة ستكون يوم الأحد وبحضور وكيل هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الاتصالات، مشيرا إلى أن جلسة التأمين الصحي.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الوثنية السياسية تقتل الأمل في مستقبل أفضل

جمال سلطان

عبد الناصر.. من يفسر لنا هذه الظاهرة؟!

محمود سلطان

مقاييس تقييم عبدالناصر وثورته

فراج إسماعيل

قسمتى.. ونصيبى!

د. حسام عقل

امرأة التلفزيون!

أ. د. حلمي محمد القاعود

الحقبة الزاهية فى بلادي (1- 2)

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» فنانة شهيرة ترقص بـ"البكينى" على سطح منزلها
» خبراء: يحذرون من خطورة "البلوتوث" بالهواتف الذكية
» "فيس بوك": 7 آلاف شخص يعكفون على مراجعة منشورات الرواد
» ضغوط دولية تفتح خزائن الذهب والماس التي تركها "القذافي"
» خلاف بين نتنياهو وليبرمان بشأن غزة
» هذا ما قاله الفنان أحمد حلمى عن وفاة زميله "شرف"
» طبيب نفسي: رقصة "كيكي" تصرف همجي
» "سلطان": تشبيه الحمار "الوحشى" تصرف غير مسئول
» محامي الممثلة الإباحية يكشف عن فضيحة جديد لترامب
» جماهير ريال مدريد ترغب في هذا اللاعب بديلًا لـ"رونالدو"
» اليابان تنتج مراحيض بمواصفات خاصة لإنقاذ الفقراء من الموت

استطلاع رأي

هل تتوقع فوز مصر باستضافة كأس العالم 2030؟

  • عصر

    03:46 م

  • فجر

    03:38

  • شروق

    05:14

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    18:58

  • عشاء

    20:28

من الى
منى مينا
قيادات الإخوان
مظاهرات 30 يونيو (أرشيفية)
التجربة البرازيلية
الكونجرس الأمريكى