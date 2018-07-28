متحدث الرئاسة يكشف موعد إعلان استراتيجية التعليم

28 يوليه 2018 - 12:36 ص

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن مؤتمرا تالشباب أصبحت آلية ناجحة وتتطور مع كل مؤتمر، وهي فرصة عظيمة للشباب أن يلتقي برئيس الدولة والوزراء، ليتحدث بشكل تفاعلي.



وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أسامة كمال مقدم برنامج «مساء dmc»، حلقة الجمعة، أن غدا المؤتمر سينعقد على جلسات متعددة لمناقشة استراتيجية التعليم، ويشارك فيها وزير التعليم، وبعض الشباب.



وتابع:«سيكون هناك تفاعل في جلسة الإعلان عن استراتيجية التعليم، وسيكون هناك حضور شباب من أوائل الثانوية العامة، وسيجيب الوزير على جميع الأسئلة التي تدور حول الاستراتيجية».



وأوضح راضي، أن هناك جلسة لبناء المواطن المصري بحضور رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء، ثم جلسة عن التأمين الصحي، بحضور وزيرة الصحة ووزير المالية، ثم الرقابة الإدارية ستستعرض استراتيجية ميكنة الدولة.



وأشار إلى أن الرئيس أعلن أن الفترة القادمة سترتكز على بناء الإنسان وعبر التعليم والصحة، لافتا إلى أن البنية المعلوماتية وتشمل كل ما يخص المواطن لتكون هناك شبكة وطنية تضم بيانات المواطنين، لتسهل على الإصلاح الإداري.

