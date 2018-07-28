"الصيادلة" لـ"المواطنين": أدوية الضغط آمنة

28 يوليه 2018 - 12:45 ص

أكد محيي عبيد، نقيب الصيادلة أن الدواء المصري آمن وفعال، وأن هناك شركة صينية تصنع مادة الـ«فارزلتان» وتصدرها لأغلب دول العالم، وقد قررت هذه الشركة تغيير طريقة تحضير المادة الفعالة، لكنها وجدت في الطريقة الجديدة بعض الشوائب التي قد تسبب مرض السرطان ولكن لا توجد أدلة قاطعة على ذلك.



وأضاف، في حواره ببرنامج «الجمعة في مصر» مع الإعلامية ياسمين سعيد على قناة «MBC مصر»، أنه للأمانة العلمية خاطبت الشركة العالم والشركات التي تورد لها المادة بأن يتم سحب الأدوية المصنعة من هذه المادة الخام، وهو ما حدث في مصر بالفعل.

