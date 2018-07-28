  • السبت 28 يوليه 2018
  • بتوقيت مصر12:08 م
بحث متقدم
زوجة البلتاجى تكشف حقيقة اغتياله بمحبسه

إحالة "البلتاجي" و"العريان" للمفتى

باسم يوسف

بالفيديو.. ظهور نادر لـ"باسم يوسف" يرقص "كيكى"

الرئيس السيسي

مفيد فوزي: "اليوم يجلس الأب بين أولاده"

صورة الخبر

فضيحة "الحمار الوحشي" تتصدر الصحف الأجنبية

السيسي

بث مباشر.. فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب

ساويرس

ساويرس مهاجمًا "عبد الناصر": هو ساب فيها خير

اغتصاب زوجة ضابط وسرقتها بالإكراه على الدائري

"أحلوت فى عينى ومقدرتش أتحكم فى نفسى"

الإعلامي مفيد فوزى

تعليق ناري لـ"مفيد فوزي" عن تحدي "كيكي"

روايات مرعبة بسبب ظهور ثعابين ضخمة بالقليوبية

روايات مرعبة بسبب ظهور ثعابين ضخمة بالقليوبية

خاشقجي يسب القاعدة وداعش بهذا اللفظ

خاشقجي يسب القاعدة وداعش بهذا اللفظ

شاهد ..

نصيحة وجهها مجدي يعقوب لمحمد شرف قبل وفاته .. ورفضها طبيبه

الصفحة الأخيرة

محمد شرف
محمد شرف

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

رئيس حي الساحل : "اسألوا المهندس والمقاول"

#

غدًا.. محاكمة مجدي يعقوب في 33 قضية

#

الإبراشي يفاجيء مجدي عبد الغني بفيديو محرج

#

غدا محاكمة مجدي يعقوب في 33 قضية"شيكات وتبديد"

مجدي يعقوب

محمد شرف

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا فيديو قديمًا للفنان محمد شرف الذي رحل عن دنيانا قبل ساعات قليلة بعد مشاكل في القلب .

وظهر "شرف" في برنامج "مساء دي إم سي" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري قبل شهرين من وفاته ، حيث تحدث عن محنة مرضه وكيفية نجاته منها .

وقال "شرف" في البرنامج إن الدكتور مجدي يعقوب أكد له أنه سيحتاج لزراعة قلب جديد نظرًا لتلف قلبه ، إلا أن طبيبه الخاص المشرف على حالته أكد أنه لن يحتاج قلب جديد لكن سوف يحتاج جهاز صغير لتنظيم عمل القلب ، مؤكدًا أنه شعر بالتحسن الشديد في صحته بعد تركيب هذا الجهاز .

وتوفي "شرف" أمس عن عمر يناهز 55 سنة بإحدى مستشفيات الإسكندرية بعد صراع مع المرض .

الفيديو:


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الوثنية السياسية تقتل الأمل في مستقبل أفضل

جمال سلطان

عبد الناصر.. من يفسر لنا هذه الظاهرة؟!

محمود سلطان

مقاييس تقييم عبدالناصر وثورته

فراج إسماعيل

قسمتى.. ونصيبى!

د. حسام عقل

امرأة التلفزيون!

أ. د. حلمي محمد القاعود

الحقبة الزاهية فى بلادي (1- 2)

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» فنانة شهيرة ترقص بـ"البكينى" على سطح منزلها
» خبراء: يحذرون من خطورة "البلوتوث" بالهواتف الذكية
» "فيس بوك": 7 آلاف شخص يعكفون على مراجعة منشورات الرواد
» ضغوط دولية تفتح خزائن الذهب والماس التي تركها "القذافي"
» خلاف بين نتنياهو وليبرمان بشأن غزة
» هذا ما قاله الفنان أحمد حلمى عن وفاة زميله "شرف"
» طبيب نفسي: رقصة "كيكي" تصرف همجي
» "سلطان": تشبيه الحمار "الوحشى" تصرف غير مسئول
» محامي الممثلة الإباحية يكشف عن فضيحة جديد لترامب
» جماهير ريال مدريد ترغب في هذا اللاعب بديلًا لـ"رونالدو"
» اليابان تنتج مراحيض بمواصفات خاصة لإنقاذ الفقراء من الموت

استطلاع رأي

هل تتوقع فوز مصر باستضافة كأس العالم 2030؟

  • عصر

    03:46 م

  • فجر

    03:38

  • شروق

    05:14

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    18:58

  • عشاء

    20:28

من الى
منى مينا
قيادات الإخوان
مظاهرات 30 يونيو (أرشيفية)
التجربة البرازيلية
الكونجرس الأمريكى