نصيحة وجهها مجدي يعقوب لمحمد شرف قبل وفاته .. ورفضها طبيبه

28 يوليه 2018 - 05:22 ص

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا فيديو قديمًا للفنان محمد شرف الذي رحل عن دنيانا قبل ساعات قليلة بعد مشاكل في القلب .



وظهر "شرف" في برنامج "مساء دي إم سي" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري قبل شهرين من وفاته ، حيث تحدث عن محنة مرضه وكيفية نجاته منها .



وقال "شرف" في البرنامج إن الدكتور مجدي يعقوب أكد له أنه سيحتاج لزراعة قلب جديد نظرًا لتلف قلبه ، إلا أن طبيبه الخاص المشرف على حالته أكد أنه لن يحتاج قلب جديد لكن سوف يحتاج جهاز صغير لتنظيم عمل القلب ، مؤكدًا أنه شعر بالتحسن الشديد في صحته بعد تركيب هذا الجهاز .



وتوفي "شرف" أمس عن عمر يناهز 55 سنة بإحدى مستشفيات الإسكندرية بعد صراع مع المرض .



الفيديو:





