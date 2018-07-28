مفاجأة جديدة عن واقعة "الحمار الوحشي" المدهون بـ"البويا"

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الحمار الوحشي المزيف
الحمار الوحشي المزيف

أحمد عادل شعبان

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الحمار الوحشي

الحديقة الدولية

كشف اللواء محمد سلطان - مدير مشروع الحدائق المتخصصة بمحافظة القاهرة - عن مفاجأة جديدة فيما يتعلق بالحمار الذي اكتُشف بالحديقة الدولية بالقاهرة وقد تم دهانه بالطلاء لكي يظن الناس أنه حمارًا وحشيًا .

وقال "سلطان" إن حديقة الحيوان الموجودة بالحديقة الدولية لا تتبع الدولة وإنما تم السماح باستغلالها من من واقع مزايدة علنية ، وتقدم أحد الأشخاص ورست عليه المزايدة بالفعل ، وهو من قام بشراء حمار عادي ودهنه بــ"البويا" لكي يصبح حمارًا وحشيًا.

وأضاف في مداخلة مع برنامج "مساء دريم" الذي تقدمه الإعلامية منة فاروق : "هذا تصرف غير حضاري وجاري إنهاء التعاقد مع هذا المستغل الذي تسبب في فضيحة الحمار الوحشي التي تناقلتها الصحف العالمية".


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