هكذا سقط الطبيب الذئب .. صور 27 مقطعًا خارجًا للمريضات

28 يوليه 2018 - 08:25 ص

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن الدقهلية من ضبط طبيب - وأستاذ جامعي أيضًا - بعد ثبوت تصويره مقاطع خارجة لمريضات وثقن فيه ودخلن عيادته .



بدأت القصة بعد أن تلقت أجهزة الأمن بلاغا من سيدة تُدعى "ف ط أ" - 44 سنة - تتهم فيه "محمد. م. ح" 46 سنة - طبيب وأستاذ بإحدى كليات الطب - بابتزازها بمقطع فيديو صوره له أثناء الكشف في عيادته ، مؤكدة أنه طلب منها مبالغ مالية مقابل حذف المقطع الخاص بها .



تحرت أجهزة الأمن حول الواقعة ، ولما ثبت صحتها ، انتقلت قوة من القسم إلى عيادة الطبيب بعد تقنين الإجراءات ، وتبين أن الطبيب زرع كاميرات خفية داخل عيادته واعتاد تصوير السيدات عاريات أثناء الكشف عليهن .



وكشفت مصادر أمنية أن القوات عثرت على 27 مقطع فيديو لسيدات عاريات ، ولم يجد الطبيب مفرًا من الاعتراف بجريمته ، مؤكدًا أنه مصاب بهوس مشاهدة السيدات عاريات .



وبعد إحالته إلى نيابة أجا العامة، كرر نفس اعترافه، لتقرر حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات عقب ضبطه بتهمة تصوير المريضات داخل عيادته الخاصة وهن عاريات بكاميرات مراقبة تم زرعها بطريقة خفية داخل حجرة الكشف لابتزازهن.

