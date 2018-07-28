» جماهير ريال مدريد ترغب في هذا اللاعب بديلًا لـ"رونالدو"

28 يوليه 2018 - 09:00 ص

كشف استفتاء عبر إحدى الصحف الإسبانية عن الاسم الذي تفضله جماهير ريال مدريد لكي يحل محل مهاجم فريقها السابق كريستيانو رونالدو .



وأوردت صحيفة "ماركا" الإسبانية، الجمعة نتائج استطلاع للرأي أن المهاجم المثالي الذي ترغب جماهير ريال مدريد في استقدامه للفريق خلال الصيف الجاري لتعويض رحيل رونالدو إلى يوفنتوس هو هاري كين.

وأظهرت نتائج الاستفتاء، الذي شارك فيه 200 ألف مشجع، أن هاري كين، مهاجم توتنهام الإنجليزي، فاز بغالبية أصوات جماهير الريال بنسبة 26%، متفوقا على الثنائي إدينسون كافاني، مهاجم سان جيرمان، وماورو إيكاردي، نجم إنتر ميلان اللذين نالا 14% فقط.

وحل في المركز الثاني كخيارات لريال مدريد لتدعيم الهجوم، ماريانو دياز، مهاجم ليون، وروبرت ليفاندوفسكي، نجم بايرن ميونخ الألماني، اللذان حصلا على 12% فقط من أصوات الجماهير.

وحصل في آخر الاستفتاء، مهاجم فالنسيا رودريجو مورينو على نسبة 6% من الأصوات.

يذكر أن كريستيانو رونالدو رحل إلى يوفنتوس الإيطالي خلال الصيف الجاري مقابل 105 ملايين يورو، بعقد يمتد لأربع سنوات بعد 9 أعوام قضاها رفقة الفريق الملكي.