خاشقجي يسب القاعدة وداعش بهذا اللفظ

28 يوليه 2018 - 09:41 ص

وصف الكاتب والإعلامي السعودي تنظيمي داعش والقاعدة بأنهم مجرمون وأغبياء.

وأضاف في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "داعش والقاعدة مجرمون لاستباحتهم الدماء، وأغبياء لأنهم قبلوا أن تستخدمهم أنظمة فاسدة.. فلا كسبوا دنيا ولا آخرة.. مجرمون وأغبياء".

وعلق حساب نضال السبع قائلا: "أخي جمال، علينا ألا نلوم داعش والقاعدة، بل إن الحق كل الحق على من أدخلهم وفتح لهم الأبواب فى سوريا من أجل ذبح السوريين".

بينما علق حساب رشا: "بالأصل، داعش والقاعدة هما صنيعة الأنظمة الفاسدة، ليقولوا للسّذج من العامة: إما نحن أو الخراب والدمار على يد داعش.. كلنا يعلم في بداية الثورة السورية كيف أصدر بشار عفوًا شاملاً عن المجرمين ومتعاطي المخدرات من السجون ليصبحوا داعش فيما بعد".

وتساءل حساب فايز عبد الله: والحوثي وحزب الله والحشد الشيعي ليس لهم نصيب من هذا الغباء.

يذكر أن النظام السوري كان قد نقل في الآونة الأخيرة المئات من تنظيم داعش من مخيم اليرموك إلى السويداء، والذي ارتكبوا مجازر في حق أهالي السويداء في الأحداث الأخيرة.