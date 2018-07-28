» هذا ما قاله الفنان أحمد حلمى عن وفاة زميله "شرف"

28 يوليه 2018 - 10:00 ص

تقدم الفنان أحمد حلمى، بالعزاء فى وفاة الفنان الراحل محمد شرف، الذى توفى، بالأمس، داخل أحد مستشفيات الإسكندرية، بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز 55 عاما.

وكتب أحمد حلمى، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام": "أسألكم الدعاء لأطيب وأنقى الناس اللى الواحد عرفهم فى حياته.. الله يرحمك يا شرف ويحسن إليك يارب.. هتوحشنى".

وتتلقى أسرة الفنان الراحل محمد شرف العزاء غدًا الأحد، بقاعة المنارة بجانب مستشفى جمال عبد الناصر محافظة الإسكندرية، على أن يتم تشييع جثمان الفنان الراحل اليوم بعد صلاة الظهر من مسجد على بن أبى طالب.