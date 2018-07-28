ساويرس مهاجمًا "عبد الناصر": هو ساب فيها خير

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هاجم رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس الرئيس االراحل جمال عبد الناصر، حيث أكد أن عصره لم يكن به خير.

وتابع خلال تحذير وجهه له أحد متابعيه، بدعابة، قائلًا: "ما بلاش يا نجيب بيه الكلام في السياسية وملكش دعوة بعبد الناصر أنت لسه عايش في خيره".

فيما رد ساويرس بقوله: "حلوة قوى خيره دى، هو ساب فيها خير".

وقد تفاعل رواد تويتر حول تدوينة "نجيب" حيث قالت ليلي نجيب: "للأسف أنه مش بس ماسبش خير ده كمان حكم علي الأجيال اللي بعده وإلى الآن ندفع تمن إللي عمله وتحاسب كمان علي المشاريب، لك الله يا مصر".

وأضاف آخر: "عبد الناصر عمل اللي عليه وتحية كبيرة لشخص مثله كفاية أنه منهبش وحط فى جيبه".

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