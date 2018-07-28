شركة يابانية تصمم مراحيض خاصة للفقراء

28 يوليه 2018 - 10:15 ص

صممت شركة "ليكسيل" اليابانية مراحيض صحية بلاستيكية رخيصة الثمن من أجل المواطنين من الفقراء ومحدودى الدخل، وتأمل الشركة المحليّة من خلال هذا المرحاض البسيط في أن تقلّص المشكلات الصحية الكبيرة الناجمة عن النقص في الأدوات الصحيّة في الدول النامية، بالتعاون مع منظمة يونيسف.

فمليارا شخص في العالم محرومون من هذه الأدوات الصحيّة الضرورية، وهو ما يجعل الأطفال تحديدا أكثر عرضة للإصابة بالأمراض التي تنتشر بسبب عدم وجود مراحيض نظيفة.

وتعمل ليكسيل حاليًا بالتعاون مع اليونيسف، وهي التى ستتولى تسويق هذه المراحيض على أمل أن يساهم ذلك في إنقاذ حياة الكثيرين ، وبموجب هذا التعاون، ستعمل منظمة الأمم المتحدة للطفولة على تسويق هذه المراحيض البلاستيكية ذات الصمامات في إثيوبيا وتنزانيا وكينيا، بحسب شركة "ليكسيل"، لتكون في متناول 250 مليون شخص مع حلول العام 2021. وتقدّر المنظمة عدد الأشخاص المحرومين من المراحيض في العالم بمليارين و300 مليون، منهم 892 مليونًا يضطرون لقضاء حاجتهم على مرأى من الناس.

وأفادت شانيل هال المديرة التنفيذية المساعدة لليونيسف إن هذا الأمر وهو استخدام مراحيض غير صحية للفقراء "ينتهك كرامة الناس ويعرّضهم لأمراض قاتلة"، مضيفة: "يموت كل يوم 800 طفل دون سن الخامسة بسبب المياه المالحة وتردي الأدوات الصحيّة وقلّة النظافة".