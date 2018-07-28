نجم البايرن سيتنقل إلى هذا النادى

28 يوليه 2018 - 10:21 ص

اقترب روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، بالرحيل عن الفريق، حيث يدرس الانضمام إلي نادي تشيلسي الإنجليزي.

وكان المهاجم ليفاندوفسكي هدفا لفريق ريال مدريد في الماضي، في حين أن ناديه الحالي متردد في الاستغناء عن خدماته، لكن اللاعب مصمم على ترك الدوري الألماني، وفق ما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية.

وكان اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا قد غير وكيله في نهاية الموسم الماضي، لكنه لا يزال متعاقدا مع بايرن حتى عام 2021. وقد أصدر بايرن تحذيرًا بعدم التدخل في هذه القضية خلال الصيف الماضي.

وجاء في البيان: "تعاقد روبرت ليفاندوفسكي مع إف سي بايرن، ويمتد العقد إلى 2021. ولا يفكر بايرن في أي تحرك لليفاندوفسكي. لا توجد محادثات مع الأندية الأخرى، ولن يكون هناك أي شيء".

ويبحث ريال عن بديل لكريستيانو رونالدو بعد انضمام النجم البرتغالي إلى يوفنتوس في وقت سابق من هذا الشهر، بينما يكافح تشلسي، الذي سيفقد مهاجمه ألفارو موراتا هذا الشهر، ولا تزال أعين الفريقين على ليفاندوفسكي .