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أحمد الشربينى

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كرداسة

جريمة اغتصاب

اغتصاب فتاة

اغتصاب سيدة

أدلى المتهم باغتصاب مسنة وسط الزراعات بكرداسة باعترافات تفصيلة أمام أورقة المحققين، قائلًا: "إنه يبلغ من العمر 30 سنة، ويوم الحادث انتهى من ورديته على"التوك توك"، وشاهد المسنة التى تبلغ من العمر 50 سنة، فعرض عليها توصيلها أثناء عودته لمسكنه، حيث إنهما يقيمان بذات الشارع، بالإضافة إلى أنها كانت متزوجة من عامل تربطه به علاقة قرابة، وانفصلت منذ فترة.

وقال المتهم، إنه خلال توصيلها تحدثا فيما بينهما إلا أن الشيطان عبث به وحرك شهوته، حيث تحكمت به غرائزه وقرر اغتصابها، ووضع خطة للانقضاض عليها واستقل طريقًا بذريعة أنه ممهد واستغل خلو المارة والمنطقة الزراعية حتى انقض عليها واحكم سيطرته واغتصبها.

وأعلن المتهم عن ندمه مقرًا بجريمته، حيث أنهى اعترافاته قائلاً: "أنا كنت ماشى فى حالى، ومفيش تخطيط لاغتصابها، أنا قلت أساعدها وأوصلها، لكن أحلوت فى عينى، ومقدرتش أتحكم فى نفسى، أنا بعترف بجريمتى وآسف على اللى عملته".

تلقى العميد خالد كامل مأمور مركز شرطة كرداسة بلاغًا من ربة منزل يفيد بتعرضها للاغتصاب على يد سائق توك توك.

بإجراء التحريات تبين للمقدم إسلام سمير رئيس مباحث مركز كرداسة، أن المجنى عليها استوقفت المتهم لتوصيلها بالتوك توك الخاص به، إلا أنه استغل سيره بمنطقة خالية من السكان، واعتدى عليها جنسيًا.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

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