فضيحة "الحمار الوحشي" تتصدر الصحف الأجنبية

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سكاي نيوز

الحمار الوحشي

الحديقة الدولية

محمود سرحان

التلغراف

سلطت عدة صحف ومواقع أجنبية الضوء على حادثة حمار الحديقة الدولية التي تم دهنه بـ"البوية" ليظن الناس أنه "حمار وحشي"، إذا وصف البعض الأمر بـ"الفضحية"، بينما اتفق الخبراء مع تقييم الطالب محمود سرحان الذي كشف الأمر منة البداية، مؤكدين أن هذه الحمار لا يشبه الحمار الوحشي في شىء.

وبعد تداول صور الحمار المزيف على مواقع التواصل الاجتماعي، أنكرت الحديقة الدولية رسم خطوط سوداء على حمار لجعله يبدو مثل حمار وحشي.

ونشر محمود سرحان، وهو طالب مصري، صورًا للحيوان المدهون على "فيس بوك" بعد زيارة له للحديقة الدولية بالقاهرة، وقال إن حظيرة الحمير تضم اثنين من الحيوانات المطلية.

في المقابل، سارع الخبراء إلى الاتفاق مع تقييم "سرحان"، وقال أليكس أدامز، وهو عالم أحياء وباحث في الحياة البرية في جامعة ولاية كولورادو، إنه "لا شك في أن هذه الصور شيء آخر غير حمار وحشي".

وأوضح "أدامز" لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية، "أن الخطوط السوداء (على حمار وحشي) تكون دائمة، ولا تتلطخ أبدًا، والحمير الوحشية يمكن أن تكون صغيرة ولكنها ليست صغيرة بهذا الشكل".

بينما عقبت صحيفة "التلغراف" البريطانية، أن حديقة حيوان في مصر كانت تريد تمرير حمار مرسوم على أنه حمار وحشي، لافتة إلى أن بعد انتشار الخبر سرعان ما أكد خبراء الحيوانات والمهتمين بالأمر أن الحيوان الموجود في الحديقة الدولية لا يشبه الحمار الوحشي في شىء.

وأضافوا الخبراء أن علاوة على الاختلاف في الحجم والأذنين، فإن الحمار الوحشي يحتوي على خطوط سوداء، بينما الحيوان في الصورة لديه خطوط رمادية.

وبدوره، أكد مدير حديقة الحيوان، محمد سلطان، أن "الحيوان في الصور المتداولة هو حمار وحشي حقيقي وليس مزيف"، وقد افتتحت حديقة الحيوانات في وقت سابق من هذا العام في الحديقة الدولية في القاهرة.

وأشارت الصحيفة البريطانية أن هذه ليست المرة الأولى التي يبدو فيها أن حراس حديقة الحيوان يحاولون تمرير الحمير كحمر وحشية، فقد رسمت حديقة حيوانات في غزة حمارين لأنه كان من الصعب للغاية إحضار الحمير الوحشية الحقيقة بعد الحصار الإسرائيلي على القطاع.

وفي السياق ذاته، قال الطالب محمود سرحان، مكتشف حادثة الحمار الوحشي الملون، لموقع "سكاي نيوز": "من النظرة الأولى كنت أعرف أنه كان حمارًا عاديًا، وليس حمارًا وحشيًا، وهذا لأنني فنان".

وتابع: "أنا أعرف شكل الحمار وأعرف شكل الحمر الوحشية، لذلك كان من السهل معرفة ذلك".

وتصدر الصورة التي التقطها محمود سرحان، الصحف المحلية والأجنبية، بعد انتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي في 21 يوليو، حيث ألقى الخبراء حكمهم على الطبيعة الدقيقة للحيوان، مؤكدين تحليل "سرحان" على الحمار.


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