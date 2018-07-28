  • السبت 28 يوليه 2018
  • بتوقيت مصر12:04 م
بحث متقدم
زوجة البلتاجى تكشف حقيقة اغتياله بمحبسه

إحالة "البلتاجي" و"العريان" للمفتى

باسم يوسف

بالفيديو.. ظهور نادر لـ"باسم يوسف" يرقص "كيكى"

الرئيس السيسي

مفيد فوزي: "اليوم يجلس الأب بين أولاده"

صورة الخبر

فضيحة "الحمار الوحشي" تتصدر الصحف الأجنبية

السيسي

بث مباشر.. فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب

ساويرس

ساويرس مهاجمًا "عبد الناصر": هو ساب فيها خير

اغتصاب زوجة ضابط وسرقتها بالإكراه على الدائري

"أحلوت فى عينى ومقدرتش أتحكم فى نفسى"

الإعلامي مفيد فوزى

تعليق ناري لـ"مفيد فوزي" عن تحدي "كيكي"

روايات مرعبة بسبب ظهور ثعابين ضخمة بالقليوبية

روايات مرعبة بسبب ظهور ثعابين ضخمة بالقليوبية

خاشقجي يسب القاعدة وداعش بهذا اللفظ

خاشقجي يسب القاعدة وداعش بهذا اللفظ

ضغوط دولية تفتح خزائن الذهب والماس التي تركها "القذافي"

عرب وعالم

القذافي
العقيد الليبي الراحل معمر القذافي

وكالات- محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

قيادات موالية للقذافي تعلن دعما الكامل لحفتر

#

«ساويرس» يكشف.. لماذا جمد نصف ثروته في الذهب؟

#

مجموعة مصر.. السعودية تواجه إيطاليا وديًا

#

مصر تسعى لزراعة "الذهب الأبيض" من جديد

أكدت تقارير صحفية أن هناك شائعات تم إطلاقها مجددا عن أماكن الأموال الخرافية التي تركها العقيد الليبي الراحل معمر القذافي بما في ذلك النقد والماس والذهب ومن يمتلكها أو يشرف عليها في العديد من الدول الأفريقية.

وتم إطلاق هذه الشائعات بسبب منع السلطات اللبنانية خروج هانيبال، ابن العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، من السجن في لبنان.

وأوضحت صحيفة "دايلي تلجراف" البريطانية أن للقذافي ثمانية أبناء قُتل ثلاثة منهم خلال ثورة 2011، ويعيش الخمسة الأحياء متفرقين في المنطقة بأوضاع متفاوتة من نواحي المعيشة والأمن والعزلة.

وتشير الصحيفة الى أنه رغم تحقق بعض النجاحات الصغيرة مثل تجميد الأمم المتحدة وواشنطن وبعض الدول الأوروبية أصولاً تعود لعشيرة القذافي، وإعادة جنوب أفريقيا ما يقارب المليار دولار إلى ليبيا في 2013، فإن تقريرا للأمم المتحدة صدر العام الماضي في 299 صفحة يقول إن كثيرا من أموال القذافي لا يزال في أماكن متفرقة في أفريقيا.

وتذكر أن هناك تقارير تتحدث عن صناديق من الصلب تحوي 560 مليون دولار (فئة مئة دولار) في بوركينا فاسو، وعن أربعة بنوك في جنوب أفريقيا لديها 20 مليار دولار، ومخازن وأقبية حول بريتوريا وجوهانسبرغ فيها أموال سائلة أكثر من ذلك، بالإضافة إلى الماس وقضبان الذهب.

ولفتت الصحيفة إلى أن تسريبات "أوراق بنما" الشهيرة في 2016، التي كشفت النشاطات الواسعة لغسيل الأموال من قبل مسؤولين كبار في العالم، أظهرت وجود ثمانية مليارات دولار من ثروة القذافي في بنك في كينيا. وحسب الصحيفة تعقب محققون محاولات من المجموعات المسلحة المعارضة للقذافي لاستغلال أموال سائلة لشراء أسلحة، لكن الأسئلة الأهم تدور حول إمكانية وصول عشيرة القذافي لتلك الأموال.

وذكرت تقارير الأسبوع الماضي أن السلطات اللبنانية قررت عدم الإفراج عن هانيبال حتى انتهاء تحقيق حول شبهات بمشاركته في عملية خطف وقتل.

القذافي الابن، الذي كان معتقلاً في النيجر، موجود الآن في سجن في طرابلس في انتظار المحاكمة بتهمة الخطف وتمويل مجموعات مسلحة، كما أن مكان وجود سيف الإسلام القذافي الذي كان يُعتبر بمثابة "ولي للعهد" غير معروف، لكن شائعات تتردد عن أنه ربما يرشح نفسه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

أما صفية فركاش زوجة الراحل فقد عادت إلى البلاد في 2016 كجزء من عملية للم الشمل، لكن ابنته عائشة، المحامية التي حاولت أن تدافع عن الزعيم العراقي السابق صدام حسين، فأفيد بأنها تعيش حياة مرفهة في سلطنة عمان مع شقيقها محمد.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الوثنية السياسية تقتل الأمل في مستقبل أفضل

جمال سلطان

عبد الناصر.. من يفسر لنا هذه الظاهرة؟!

محمود سلطان

مقاييس تقييم عبدالناصر وثورته

فراج إسماعيل

قسمتى.. ونصيبى!

د. حسام عقل

امرأة التلفزيون!

أ. د. حلمي محمد القاعود

الحقبة الزاهية فى بلادي (1- 2)

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» فنانة شهيرة ترقص بـ"البكينى" على سطح منزلها
» خبراء: يحذرون من خطورة "البلوتوث" بالهواتف الذكية
» "فيس بوك": 7 آلاف شخص يعكفون على مراجعة منشورات الرواد
» ضغوط دولية تفتح خزائن الذهب والماس التي تركها "القذافي"
» خلاف بين نتنياهو وليبرمان بشأن غزة
» هذا ما قاله الفنان أحمد حلمى عن وفاة زميله "شرف"
» طبيب نفسي: رقصة "كيكي" تصرف همجي
» "سلطان": تشبيه الحمار "الوحشى" تصرف غير مسئول
» محامي الممثلة الإباحية يكشف عن فضيحة جديد لترامب
» جماهير ريال مدريد ترغب في هذا اللاعب بديلًا لـ"رونالدو"
» اليابان تنتج مراحيض بمواصفات خاصة لإنقاذ الفقراء من الموت

استطلاع رأي

هل تتوقع فوز مصر باستضافة كأس العالم 2030؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:38

  • شروق

    05:14

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    18:58

  • عشاء

    20:28

من الى
منى مينا
قيادات الإخوان
مظاهرات 30 يونيو (أرشيفية)
التجربة البرازيلية
الكونجرس الأمريكى