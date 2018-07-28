الحيلة التى حذر منها الخبراء فى هواتف الأندرويد

28 يوليه 2018 - 10:52 ص

كشف خبراء فى الهواتف الذكية عن الحيلة التى قد تؤدى إلى تخطى الرمز السري أو نمط الشاشة وفتح أجهزة الأندرويد بطريقة سهلة.

وقالوا إنه من السهل تجاوز "النمط" في هذا النوع الهواتف، مضيفين أن بإمكان أي شخص يرغب في فتح الرمز السري أن ينظر إلى شاشة الهاتف من الجانب أو من الزاوية السفلى.

وذكروا أن هذه الحيلة تساعد الشخص على معرفة الشكل الذي اتخذه صاحب الهاتف في رسم رمزه السري، حيث تظل بصمات أصابعه أو مسارها مطبوعة على الشاشة.

وينصح المتخصصون بضرورة استخدام التقنيات الأخرى التي تحمي الهاتف، مثل بصمة الأصبع أو خاصية التعرف على الوجه أو كلمة المرور.