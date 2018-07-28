انفصل والداه ورسب فى الامتحانات.. فانتحر بسوهاج

28 يوليه 2018 - 10:57 ص

أقدم طالب ثانوى على الانتحار لرسوبه في الامتحانات وطلاق والديه باستخدام شال قام بربطه بسقف حوش منزله بناحية قرية جهينة الغربية دائرة مركز جهينة بسوهاج

وردت معلومات للواء عمر عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، يفيد انتحار طالب بدائرة مركز شرطة جهينة، وتم نقل جثته لمشرحة مستشفى طهطا العام.

وتبين من التحريات انتحار شخص بمنزله بناحية نجع حمودة التابع لقرية جهينة الشرقية دائرة المركز، تبين وجود جثة "حازم ا م ح" 17 سنة طالب بالصف الثانى الثانوى ويقيم بذات الناحية يتدلى بشال بسقف حوش المنزل.

وبسؤال والدته ربة منزل، قالت إن نجلها رسب فى الامتحانات ودخل فى حالة نفسية بسبب طلاق والديه، ولم تتهم أحدًا بالتسبب فى الجريمة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.