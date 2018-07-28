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أردوغان يرسل طائرة خاصة لإسعاف هذا الداعية

عرب وعالم

ااردوغنا والفاتح
ااردوغنا والفاتح

وكالات : حنان حمدتو

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أرسل رجب طيب أردوغان، الرئيس التركى، طائرة خاصة لنقل الطبيب والداعية ورئيس جمعية الصداقة السودانية التركية الفاتح على حسنين، إلى تركيا لتلقيه العلاج  والإسعافات إثر تعرضه لوعك  صحية، وهبطت الطائرة  فى مطار العاصمة السودانية الخرطوم على متنها طاقم طبى على أعلى مستوى.

ويعد الفاتح ، أحد أقرب أصدقاء الرئيس التركي الذي سارع بإرسال الطائرة بعد أن بلغه نبأ الوعكة الصحية التي أصابت رفيقه السوداني.

وعادت الطائرة وهبطت في مدينة اسطنبول، حيث أدخل الرجل إلى أحد المستشفيات للعلاج من آلام في الظهر عاودته بعد عملية غضروف في وقت سابق.

وأشاد سودانيون بما أسموه وفاء الرئيس التركي تجاه صديقه، وحرصه على متابعة حالته الصحية رغم أنه في زيارة رسمية إلى جنوب أفريقيا لحضور قمة بريكس.

وفي 24 ديسمبر 2017، حرص أردوغان أثناء زيارته الرسمية للخرطوم على زيارة شيخه وصديقه للاطمئنان على صحته وطلب الدعاء منه، وتناول الرئيس أردوغان العشاء في بيت الداعية السوداني برفقة آخرين دعاهم حسنين  وجلس الصديقان على انفراد وتحدثا حول آفاق تطوير العلاقات السودانية التركية.

ولم تكن هذه هي الزيارة الأولى التي يقوم بها أردوغان لصديقه، فقد كررها من قبل حين كان رئيس وزراء تركيا.

وعمل حسنين مستشارا لرئيس البوسنة والهرسك علي عزت بيغوفيتش، وتولى رئاسة مجلس الأمناء بجمعية المغاربة في النمسا، وأسس المجلس الإسلامي لشرق أوروبا والمدرسة العليا بإقليم بيهاج في البوسنة، وترأس وكالة إغاثة العالم الثالث.

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