هذا ما قاله "ميدو" عن تجربته بقنوات "بي إن سبورت"

عمرو محمد
وجه أحمد حسام "ميدو" المحلل الكروي، رسالة إلي المسئولين على قنوات "بي ان سبورت" "القطرية" قائلًا: "ما شوفتش منهم غير كل خير".
وتابع "ميدو" على "تويتر" قائلًا: "أشكر مسئولي بي إن سبورت على تجربة كأس العالم وأشكر زملائي الأعزاء على هذه التجربة المميزة"
وأضاف: "أتمنى دائماً الخير لأخواتي القطريين اللي ما شوفت منهم بكل صراحة إلا كل خير".
واختتم تدوينتة بقوله: "يا رب الأمور تتعدل قريب ويتصالح الجميع".
وكان ميدو قد انضم إلى فريق تحليل قناة "بيراميدز" والتابعة إلي نادي بيراميدز، الأسيوطي سابقًا، ما جعله ينهي عقدة مع القناة القطرية.
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