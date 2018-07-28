هذا ما قاله "ميدو" عن تجربته بقنوات "بي إن سبورت"

28 يوليه 2018 - 12:35 م

وجه أحمد حسام "ميدو" المحلل الكروي، رسالة إلي المسئولين على قنوات "بي ان سبورت" "القطرية" قائلًا: "ما شوفتش منهم غير كل خير".

وتابع "ميدو" على "تويتر" قائلًا: "أشكر مسئولي بي إن سبورت على تجربة كأس العالم وأشكر زملائي الأعزاء على هذه التجربة المميزة"

وأضاف: "أتمنى دائماً الخير لأخواتي القطريين اللي ما شوفت منهم بكل صراحة إلا كل خير".

واختتم تدوينتة بقوله: "يا رب الأمور تتعدل قريب ويتصالح الجميع".

وكان ميدو قد انضم إلى فريق تحليل قناة "بيراميدز" والتابعة إلي نادي بيراميدز، الأسيوطي سابقًا، ما جعله ينهي عقدة مع القناة القطرية.