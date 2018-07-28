الرئيس السيسى يوقع فى سجل كبار الزوار

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السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

المؤتمر السادس

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اجتماعًا مع المجلس الأعلى للجامعات، خلال تواجده في جامعة القاهرة لافتتاح فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب 2018.

ووقع الرئيس السيسي، في سجل كبار الزوار بجامعة القاهرة، قبل الاجتماع.

ويصل عدد المشاركين فى مؤتمر الشباب حوالى 3000 مدعو، وهو ما يجعله المؤتمر الوطنى الأكبر من حيث عدد الحضور.

وينطلق المؤتمر الدورى السادس للشباب 2018 بجامعة القاهرة وهى "قبة العلم" والتى اختارها الرئيس لإعلان الاستراتيجية القومية لتطوير التعليم وبناء الإنسان المصرى باعتبارها الرمز الأبرز للعلم والتعلم فى مصرنا الحبيبة، وبحضور 3000 مدعو، وهو ما يجعله المو?تمر الوطنى الأكبر من حيث عدد الحضور.

ويبحث مؤتمر الشباب السادس من داخل جامعة القاهرة، استراتيجية تطوير التعليم ورؤية الدولة لتطبيق منظومة التعليم الجديدة.


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