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في "فض اعتصام رابعة"..

إحالة الزمر وعبد الماجد للمفتي

قضايا وحوادث

طارق الزومروعاصم عبد الماجد
طارق الزومروعاصم عبد الماجد

شيماء السيد

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فض اعتصام رابعة

احالة طارق الزمر للمفتى

احالة عاصم عبد الماجد للمفتى

قررت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، إحالة طارق الزمر  رئيس حزب البناء والتنمية السابق، الذراع السياسي للجماعة الإسلامية، وعاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية إلى المفتي بـ"فض اعتصام رابعة.

وكانت النيابة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية لأنهم دبروا تجمهرا مؤلفا من أكثر من خمسة أشخاص بمحيط ميدان رابعة العدوية شأنه أن يجعل السلم والأمن العام فى خطر وكان الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي وأفكارهم ومعتقداتهم ومقاومة رجال الشرطة والمكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والتخريب والإتلاف العمدى وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية العيش وهاجموا طائفة من السكان قاطنى ومرتادى محيط ميدان رابعة العدوية والتأثير على السلطات العامة فى أعمال مناهضة لثورة 30 يونيو وتغيير خرطة الطريق التى أجمع الشعب المصري عليها وقلب وتغيير النظم الأساسية للدولة وقلب نظام الحكومة المقررة لعودة الرئيس المعزول.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قررت أيضَا إحالة عصام العريان، ومحمد البتاجى، وصفوت حجازى، وأسامة ياسين ووجدي غنيم، وأحمد عارف وعمرو زكى و65 آخرين للمفتى ليس من بينهم بديع فى اتهامهم بـ"فض اعتصام رابعة" وحددت جلسة 8 سبتمبر النطق بالحكم على باقى المتهمين

والمتهمون المحالون للمفتي هم: عصام العريان، وعبد الرحمن البر، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازى، وأسامة ياسين ووجدي غنيم، وأحمد محمد عارف وعمرو محمد زكي، وسلامة طايل، وإيهاب وجدي وهادي علي عبد الخالق، ومحمد مصطفي، وأحمد أبو العز عبد الرحمن ومنصور الشربينى، وحمودة عبد الهادي وسعد فؤاد وغريب مسعود، وعاصم محمد حسن ومحمد إبراهيم عبد الرحمن، وأيمن سامي لبيب وأنس عامر محمد وعلاء عبد الهادي وعمر مصطفى ومحمود سلامة، وعمار مصطفى ومحمد ربيع وأيمن شاهين، وعمر محمد وشفيق سعد وإبرهيم محمد فرج وإسلام عامر، وعبد الرحمن صفوت، وإبراهيم فوزي واليد السيد ومحمد حامد وحسام الدين عبد الله وأحمد محمد إلهامي ويحيي فوزي إبراهيم محمد وإسلام أحمد وخالد محمود عز الرجال ومحمد السيد وماجد عبده وحذيفة علوان وأحمد رفعت ومحمد صبحي وعمرو علي وأبو القاسم أحمد ومحمد فوزي ومحمد إبراهيم وعمرو جمال ونبوي المليجي ومبروك سيد ومحمد حسن وعماد مهدي، وحمادة مصطفى ومحمد شعراوى.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد بعضوية المستشارين وفتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد.


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