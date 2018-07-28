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نجل محمد شرف يكشف سبب وفاته

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محمد شرف
الفنان الراحل محمد شرف

متابعات- محمد الخرو

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كشف هشام نجل الفنان محمد شرف السبب الحقيقي وراء وفاة والده لافتًا إلى أنه كان يعاني منذ فترة طويلة من ضعف في عضلة القلب، لكن لم تبدو عليه أي علامات تعب قبل وفاته لأن هذه العضلة ليست بالمرض الذي يجعل صاحبه طريح الفراش.

وأضاف نجل الفنان الراحل: كان يجلس معي لمشاهدة مباراة ليفربول أمام مانشستر سيتي ثم ظهرت عليه علامات التعب في ثاني يوم، وقد تم نقله إلى المستشفى، وفقًا لـ"الفجر".

وأعلن هشام شرف، نجل الفنان الراحل محمد شرف، أنه سيتم تشييع الجثمان والده، ظهر اليوم السبت من مسجد على بن أبى طالب بمنطقة سموحة بالإسكندرية، وذلك عقب الانتهاء من إجراءات تصريح الدفن.

وتشيع أسرة الفنان الراحل محمد شرف جثمانه بمرافقة وفد من نقابة المهن التمثيلية، على أن تتلقى أسرته العزاء خلال الأيام المقبلة بالقاهرة.

كان الفنان الراحل محمد شرف قد بدأت أزمته المرضية مطلع العام الماضي، حيث أصيب بمرض القلب، الأمر الذى أدخله العناية المركزة بأحد مستشفيات القاهرة، لتركيب منظم ثلاثى داعم لعضلة القلب، لتنظيم ضربات القلب، وبعد تمثاثل محمد شرف للشفاء، وتحسنت حالته الصحية وبدأ يمارس حياته الفنية بشكل طبيعى، حتى عادت أزمته المرضية مرة أخرى منذ أيام قليلة، ليدخل أحد مستشفيات الإسكندرية، ويتوفى هناك.



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