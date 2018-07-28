قرار ملكي جديد للملك سلمان

28 يوليه 2018 - 01:14 م

أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمرًا ملكيًا يحمل رقم أ / 300 يشمل حركة تعيينات جديدة ، حيث شمل القرار تعيين صالح بن على بن عبدالرحمن التركي، أمينًا عامًا إضافة إلى تعيين حامد بن محمد بن حامد، نائبًا لوزير الثقافة، والذي عمل من قبل مديرًا للخدْمات المصرفية في أحد البنوك، وفقا لوكالة "واس" السعودية.

وفيما يلي نص القرار:

الرقم أ / 300

التاريخ 14 / 11 / 1439هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ .

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ .

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يعين الأستاذ صالح بن علي بن عبدالرحمن التركي أميناً لمحافظة جدة بالمرتبة الممتازة.

ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

// انتهى //