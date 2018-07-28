بدء أولى جلسات المؤتمر الوطنى للشباب بحضور الرئيس

28 يوليه 2018 - 01:25 م

بدأت الآن الجلسة الأولى ضمن فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب، بجامعة القاهرة، والتي تحمل اسم "إستراتيجية بناء الإنسان المصرى".

ويتواجد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، وخالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، وأشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وعدد من كبار قيادات الدولة.

وبدأت الجلسة بعرض فيلم تسجيلي عن التعليم ودور البحث العلمي في التنمية ومدى انعكاسه على الاستثمار، وتأثير العوامل الحديثة على الاقتصاد العالمى، وكيفية بناء الإنسان المصري فى كل النواحى.

وتشهد جلسات المؤتمر، وعلى مدى يومين، مناقشة مجموعة من أبرز القضايا والموضوعات والملفات الملحة المطروحة على أجندة الدولة المصرية، والتي تشغل بال المواطنين وتحتل حيزًا مهمًا من اهتماماتهم.