السبب وراء مقتل مهندس "سد النهضة"

28 يوليه 2018 - 01:41 م

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، تفاصيل جديدة عن حادثة مقتل مهندس سد النهضة، سيميجني بيكلي، موضحة أن مقتل الأخير في ظروف غامضة يتعلق بشكل كبير بعمله في السد، نافية أن الأمر راجع لخلافات أو عداءات شخصية.

وتابعت الصحيفة، في تقريرها، أنه تم العثور على مدير مشروع سد النهضة، مقتولاً بالرصاص في سيارته، الخميس الماضي، لافتة إلى أن الخبر كان بمثابة "صدمة" لزعماء إثيوبيا وأفراد الشعب بأكمله.

وأوضح مسئول أمني أن الشرطة عثرت أيضًا على مسدس داخل السيارة وكانت تحاول التعرف على صاحبه، كما لم يُوضح ما إذا كان يشتبه في ارتكاب "بيكلي" لمخالفة شخصية أدت لمقتله، ما أثار تكهنات بأن الوفاة كانت مرتبطة بعمله.

وقوبلت وفاته المفاجئة بموجة من الحزن في جميع أنحاء إثيوبيا يوم الخميس، حيث اشتبك المواطنون الإثيوبيون مع الشرطة أثناء محاولتهم زرع أزهار بالقرب من السيارة الملطخة بالدماء "بيكلي"، وقال رئيس مكتبه، فيتسوم أرغا، على تويتر: "لقد شعر رئيس الوزراء أبي أحمد بالحزن والصدمة".

وفي السياق ذاته، قال مسئولون إن السيد سيميجني بيكلي، كان في أديس أبابا يوم الخميس لعقد مؤتمر صحفي في وقت يتزايد فيه القلق العام بشأن التأخير في اكتمال بناء المشروع وتزايدت المخاوف أيضًا من حوادث الفساد وسوء الإدارة، لكنه توفي قبل ساعات من الموعد المقرر للمؤتمر.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن البعض أرجع وفاة مدير مشروع سد النهضة، إلى أنه كان يخطط للكشف عن أسماء مسئولين فاسدين كان يجنون المال من المشروع بطرق غير شرعية، لاسيما مع تأخير إعلان موعد انتهاء السد، والحديث حول موارد السد غير الشفافة، الأمر الذي أصبح حديث العامة ووسائل الإعلام في الأسابيع الأخيرة في إثيوبيا.

ونوهت الصحيفة بأنه لم يقدم أي من المتكهنين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أدلة تدعم نظريات المؤامرة هذه، لكنهم أظهروا على ما يبدو انزعاجًا متزايدًا من تأخر اكتمال السد، الذي استهلك أموالا طائلة وزاد من حدة التوتر مع مصر.

وقد أدت الزيارة المتفائلة التي قام بها رئيس الوزراء الاثيوبي، أبي أحمد إلى القاهرة الشهر الماضي إلى تحسين العلاقة المتوترة، وكانت الزيارة جزءًا من سلسلة إصلاحات "أبي لنشر السلام في البلاد، بما في ذلك مبادرات السلام مع إريتريا، منذ توليه السلطة في أبريل.

وكان "بيكلي"، البالغ من العمر 57 عاماً، مهندس المشروع وسفيره غير الرسمي، إذا أنه أخذ على عاتقه مهمة شرح فوائد السد لممولي المشروع، وفي نفس الوقت سعي إلى طمأنة المصريين المعارضين للمشروع، بان بناء السد لن يسبب لهم أي ضرر.

وقال مدير المشروع في وقت سابق لـ صحيفة "نيويورك تايمز" في مايو أثناء جولة حول السد، والتي كانت على بعد خمسة أميال من الحدود مع السودان "هذا طفلنا"، هذا ما نقوله ليس أنا فقط - جميع الإثيوبيين" .

يعد سد النهضة، وهو أكبر مشروع للطاقة الكهرومائية في أفريقيا، ورمزًا لطموحات إثيوبيا الاقتصادية، وسيتكلف المشروع 4.2 مليار دولار على الأقل، كما يقول المسئولون، مع قيام الصين بتمويل مشاريع البنية التحتية لشبكة الكهرباء بشكل منفصل والتي تكلف نحو مليار دولار، لكن المشروع تعثر الانتهاء منه هذا العام.